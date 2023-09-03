Sivri kukuletalılar örgütü

Yayınlanma: 03.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.09.2023 - 03:00

Resmi olmayan açıklamalara göre ABD’de yaklaşık 10 bin kişi KKK’ye üye, yurtdışı bağlantıları çoğunlukla değişik ülkelerdeki sağcı kuruluşlarla. Örgütün Avrupa’daki “şubeleri” 2007’de Almanya’da kurulan, günümüzde ise İngiltere’den yönetilen European White Knights of the Burning Cross’a bağlı. Çoğunlukla Facebook üzerinden yandaşlarına ulaşan, örgütün reklamını yapan KKK üyeleri Cermen anavatanlarına, Nazi dönemindeki Alman ordusuna övgüler, günümüz düzenine nefret yağdırıyorlar. Avrupa KKK örgütleri kendilerini nasyonal sosyalist ülküye yakın görüyor. Hayran oldukları Hitler’in resimleriyle “Gamalı Haç”lar internet sayfalarından hiç eksik değil. 2000’li yıllarda Almanya’da 8’i Türk olmak üzere 10 yabancıyı öldüren ve yıllarca ortaya çıkarılamayan (!) NSU neo-Nazi örgütü tarafından Stuttgart yakınlarındaki Heilbronn’da öldürülen kadın polis Michèle Kiesewetter’in iki meslektaşının yöredeki KKK’ye üye olduğu ve “gece törenleri”ne katıldığı soruşturmalar sırasında ortaya çıkarılmıştı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün Almanya’nın değişik yörelerindeki KKK gruplarıyla bağlantı içinde oldukları da bu soruşturmalarda kanıtlanmıştı.

POLİS BASKININDA 40 GÖZALTI

Birkaç yıl öncesine kadar Almanya İçişleri Bakanlığı, ülkede KKK ideolojisinde kurulmuş dört örgütten yola çıkıyordu. Bir ihbar üzerine Stuttgart yakınlarında tutuklanan “ünlü” bir sağcının telefonunda inanılmaz bilgilere ulaşıldı. Hemen ardından Almanya’nın sekiz eyaletinde KKK bağlantılı adreslere aynı anda polis baskınları düzenlendi, yüzün üzerinde tabancadan kılıca, değişik silahlara el konuldu, yaşları 17 ile 60 arasında tümü erkek 40 kişi gözaltına alındı. Bu baskınların nedeni şiddet yanlısı, yabancı düşmanı örgüt üyelerinin Almanya’da eyleme geçeceğinden korkulmasıydı.

KKK üyelerinin yaptıkları gizli törenler geceleri oluyor, katılımcılar kendilerini uzun beyaz cüppelere ve beyaz sivri kukuletalara gizliyorlar. Bütün gruplarda üyelerin mutlaka uyması gereken bazı kurallar var. Bunlardan biri de ağızlarından sır kaçırmamak için özel yaşamlarında az içki kullanacaklar. Diğeri de hep mücadeleye hazır olabilmek için düzenli ve sağlıklı bir yaşam sürdürecekler! Kurulduğu yıllarda Almanya KKK’nin web sitesinde şu sözler dikkati çekmişti: “Almanya örgütümüz Kuzey-Cermen kültürü ile KKK’nin dünya görüşünü bir araya getirmekte olup günümüzün kültürüne ve insanlarımızın gereksinimlerine uyuşum göstermektedir.” KKK Cermen Şövalyeler Tarikatı, açıkladığına göre Cermen kökenli Alman Hıristiyanlarının toplum ve kültür değerlerini sözde koruyup teşvik ediyorlar! “Bu değerlerimizi teşvik etmekle atalarımızın mirasına saygı gösteriyor, onu hep canlı tutuyoruz.”

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