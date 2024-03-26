100’den fazla hemşire istifa etti:Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde mobbing iddiaları

Yayınlanma: 26.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.03.2024 - 04:00

Genel Sağlık-İş Sendikası’ndan edinilen bilgiye göre Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Şehir Hastanesi’nde sağlık emekçilerine mobbing derinleşiyor. Cumhuriyet’e konuşan sendika başkanı Derya Uğur, “Genel Sağlıkİş Sendikası’nın büyümesinden korkanların baskıları, üyelerimiz ve üye olmak isteyen sağlık emekçilerimiz üzerinde artarak devam etmekte. Liyakatsiz idareciler, yetkili ama etkisiz sendikaların sözünden çıkamamakta, adeta o sendikaların sözcü ve savunuculuğunu yapmakta. Liyakatsiz yöneticiler oturdukları koltukları koruyabilme çabasıyla üyelerimiz üzerinde güç gösterisi yapıyorlar” dedi.

30 yıl Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ebe olarak görev yapan ve son bir yıldır da Antalya Şehir Hastanesi’nde çalışan sendika temsilcisi üyelerine “görev yeri değişikliği” basıkısı yapıldığını kaydeden Uğur, “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan 100’ün üzerinde hemşire geçtiğimiz günlerde istifa etmiştir. İstifaların sebebi olarak liyakatsiz hastane idarecilerinin baskıları, zor ve kötü çalışma koşulları olduğu iddia ediliyor” ifadelerini kullandı.

"ÜYE OLMAYA ÇEKİNİYORLAR"

Uğur, “Çalışma koşullarından memnun olan ve ‘yandaş’ sendikalara üye idarecilerle çalışan sağlık emekçileri, baskılardan ve tehditlerden dolayı Genel Sağlık-İş Sendikası’na üye olmaya çekiniyor. Bu nedenle dolaylı da olsa anayasa ihlali yapılmakta. Çalışanlar, önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptirler. Haksız rekabetle insanları çalışma ortamlarında huzursuz eden bu idareciler hakkında gerekli adli ve idari yaptırımların uygulanması için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

"YANDAŞA SORUN YOK"

Söz konusu sağlık kuruluşlarında iktidara yakın sendika temsilcilerinin görev yerlerinin korunduğunu vurgulayan Uğur, “Kendi sendikalarının üyesi olmayanların görev yerleri istedikleri şekilde değiştirilmektedir. Sendikamıza ve üyelerimize yapılan tüm bu baskıların bizleri ancak güçlendirdiğini, hak ve hukuk mücadelesine hız kesmeden devam edeceğimizi belirtiyoruz” tepkisini gösterdi.



