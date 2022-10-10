11 Ekim Dünya Ruh Hastalığı Günü'nde uzmanından uyarı: "Mutsuzluğun depresyonun parçası olup olmadığı önem arz ediyor"
11 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla depresyon hakkında bilgiler paylaşan Psikiyatri Uzm. Dr. Arda Kazım Demirkan, “Mutsuzluğun, depresyonun bir parçası olup olmadığını belirlemek önemlidir. Çünkü tedavi gerekip gerekmediğine karar vermemizi belirler” dedi.
Depresyon konusunda açıklamalarda bulunan Liv Hospital Samsun Psikiyatri Uzm. Dr. Arda Kazım Demirkan, “Depresyon bazen sadece mutsuzluk ile seyreder bazen de hem mutsuzluk hem de kaygılı bir ruh haliyle birlikte kişinin düşüncesinde, konuşmasında, hareketlerinde ve fizyolojik işlevlerinde bir yavaşlamanın olduğu ve bunlarla birlikte değersizlik, isteksizlik, yetersizlik, karamsarlık hislerinin eşlik ettiği bir sendromdur” diye konuştu.
MUTSUZLUĞUN DEPRESYONUN BİR PARÇASI OLUP OLMADIĞI ÖNEMLİ
Uzm. Dr. Arda Kazım Demirkan, “Mutsuzluk, depresyonun bir parçası olabileceği gibi daha sık olarak günlük yaşam olaylarının getirdiği geçici bir duygu olabilir. Mutsuzluğun, depresyonun bir parçası olup olmadığını belirlemek önemlidir çünkü tedavi gerekip gerekmediğine karar vermemizi belirler” şeklinde konuştu.
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