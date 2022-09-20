Sonbahar depresyonuna iyi gelen besinler

20 Eylül 2022 Salı, 07:00

Sonbaharda değişen hava koşulları; mutsuzluk, halsizlik ve memnuniyetsizlik gibi duygu durumları ile sizi depresyona sürükleyebilir. Sonbaharı daha dinamik, daha mutlu ve daha enerji dolu geçirmek için Diyetisyen Duygu Çiçek konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Çiçek'in açıklamaları şöyle:

OMEGA-3 YAĞ ASİTİ KAYNAKLARINDAN FAYDALANIN

Beynimizin yüzde 60’ı yağlardan oluşur. Omega-3 yağ asitleri de bu güzel yağ döngüsü içerisinde çok büyük bir paya sahiptir. Bu önemli madde sinir hücrelerinin düzgün çalışmasını sağlarken diğer taraftan da bağırsaklarda meydana gelen sorunları giderir, bağırsak geçirgenliğini düzenler. Tabi ki sağlıklı hücre zarı ve sağlıklı bağırsaklar, sağlıklı ruhsal durum anlamına geliyor ki buda depresyona karşı omega-3'ten zengin beslenmenin önemini artırıyor. Omega-3 yağ asitleri vücut tarafından üretilmediği için besinlerle dışarıdan almak şart.

Omega-3'ten zengin kaynaklar; soğuk su balıkları (somon,sardalya,hamsi,uskumru), ceviz, keten tohumu, semizotu, avokado, chia tohumun dan oluşuyor. Günlük beslenmenize bu kaynaklardan bir veya birkaçını ilave etmeniz ruhunuza iyi gelecek, kaygılarınızı yatıştıracak ve depresyon eğiliminizi ortadan kaldıracaktır.

TRİPTOFAN’DAN ZENGİN BESİNLERİ MENÜLERİNİZE DAHİL EDİN

Triptofan; beyne kendini iyi hisset sinyalleri gönderen, mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren serotoninin ön maddesidir. Vücut tarafından sentezlenmediği için besinlerle dışarıdan almanız gereken bir amino asittir. Triptofan dan zengin besinler; sonbahar depresyonun çözülmesinde anahtar rol oynarlar.

Triptofan’dan zengin besinler: Hindi, yağsız kırmızı et, tavuk, peynir çeşitleri, muz, böğürtlen, fındık, fıstık, kabak çekirdeği, keten tohumu, susam’dır. Bu besinlerden günlük bir-iki porsiyon tüketmek kendinizi iyi hissetmenizde size yardımcı olur.

VİTAMİN D DEĞERİNİZİ MUTLAKA KONTROL ETTİRİN

D vitamini de kaygıyı ve depresyonu azaltmaya katkıda bulunur. D vitamininden zengin gıdalar(süt,yoğurt peynir,yumurta sarısı) ve özellikle güneş ışınları,depresyona yatkınlığınızı azaltacak ve ruh halinizi olumlu etkileyecektir.

İYİ BİR RUH HALİ İÇİN SU İÇİN

Havaların serinlemesi ile su tüketiminizde azalmalar meydana gelebilir. Bu durum; baş ağrısı, dikkatsizlik gibi durumlara neden olabilirken diğer taraftan duygusal stresin ve iç huzursuzluğunun artmasını da tetikleyebilir. O nedenle gün içerisinde su tüketiminize dikkat edin ve su içmek için susamayı beklemeyin.

EGZERSİZ DEPRESYONDAN KORUYOR UNUTMAYIN

Egzersizin en önemli yararlarından biri de stresi azaltıp depresyona karşı güçlü bir bariyer oluşturmasıdır.Kalitesi yüksek; sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsanız egzersizi aktif hayatınızın içine yerleştirmelisiniz. Egzersiz sırasında artan mutluluk hormonları (endorfin ve serotonin) gün içerisinde kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayıp modunuzu yükseltecektir. Hadi durmayın gün içerisinde ki adım sayınızı arttırmak için gayret edin.