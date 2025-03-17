‘37 bin yeni sağlıkçı, ihtiyacın gerisinde'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl 37 bin hekim dışı sağlık çalışanı istihdam edileceğini açıkladı. Sağlık emekçileri, bu sayının şu an çalışan sağlık emekçisi sayısının yalnızca yüzde 4’üne denk geldiğini ifade ederek “Bu alım uzun yıllar Kamboçya, Şili gibi ülkelerin gerisinde kalmaya devam edeceğimizi gösteriyor” tepkisi gösterdi.

‘37 bin yeni sağlıkçı, ihtiyacın gerisinde'
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Merve Kılıç
Yayınlanma: 17.03.2025 - 04:00

Söz konusu alımın Türkiye’nin uzun yıllar Kamboçya, Şili gibi ülkelerin gerisinde kalmaya devam edeceğini gösterdiğini vurgulayan sağlık emekçisi Kubilay Yalçınkaya, “Son dönem işçi kadrolarında olmak üzere, emekli olup boşalan kadroları düşündüğümüzde ihtiyaç duyulanın çok gerisinde” dedi. Yalçınkaya, “2021-2023 dönemi Sağlık Bakanlığı hastanelerine başvuru sayısı yüzde 38, yatan hasta sayısı yüzde 26, ameliyat sayısı yüzde 53, uzman hekim ve hemşire sayısında yüzde 14 artış yaşanmış durumda” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SONUNCU SIRADA!

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü 2022-2023 verilerinde 100 bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısına bakıldığında Türkiye 361 ile son sırada. 100 bin kişiye düşen hekim sayısının uluslararası karşılaştırmasında da Türkiye son sırada. Türkiye’de 100 bin kişiye 239 hekim düşüyor. Kolombiya 240 ile Türkiye’nin bir üst sırasında yer alıyor. Meksika’da bu sayı 256 iken Güney Kore’de 262.


Etiketler: #Sağlık #Sağlık Bakanlığı #Sağlık emekçisi

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