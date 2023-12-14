57 günlük bebeğe ameliyatsız kulak şekillendirme tedavisi

Yayınlanma: 14.12.2023 - 17:20

Güncelleme: 14.12.2023 - 17:21

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzmanlarından Dr. Hikmet Cilli, 57 günlük bir bebeğe başarılı bir ameliyatsız kulak şekillendirme tedavisi uygulandığını açıkladı.

Bebeğin ailesinin 57 günlükken polikliniğe başvurduğunu belirten Dr. Cilli, bebeğin kulak memesi ve kulak kepçesinde kalkıklık ve yapışıklık sorunları olduğunu ifade etti. Bu tedavinin bölgede uygulanabilmesinin büyük bir avantaj olduğunu söyleyen Dr. Cilli, erken dönemde yapılan işlemlerin başarı şansını artırdığını vurguladı.

Dr. Cilli, doğum sonrasında zaman geçtikçe başarı şansının azaldığını hatırlatarak, bebeğin ailesine ve şehirlerinde bu tedavinin uygulanabilmesine dair memnuniyetini dile getirdi.

Ameliyatsız kulak şekillendirme işlemine başvuran bebeğin annesi S. M., tedavi süreciyle ilgili olarak, "Bebeğimizin kulağında kıvrılma ve alt kulak memesinde katlanma vardı. İnternette ameliyatsız kulak şekillendirme tedavisini görünce Dr. Hikmet Cilli ile görüştüm. Sağ olsun, bu konuda çok yardımcı oldu. Gün geçtikçe kulağında iyileşme gördük, şu an çok şükür iyi durumda" dedi.

Bebeğin babası S. M. ise Dr. Hikmet Cilli'nin etkili ve güvenilir yöntemi sayesinde çocuklarının kulağının iyi durumda olduğunu belirterek mutluluğunu dile getirdi.