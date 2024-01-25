8 ay sonrasına randevu veriliyor

Devlet hastanelerinden randevu alamama krizi gün geçtikçe derinleşiyor.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 25.01.2024 - 03:00
8 ay sonrasına randevu veriliyor
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İstanbul’da Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) bazı branşların yakın zamanda randevusu bulunmuyor. Randevu sorunu yalnızca polikliniklerde değil, emar, fizik tedavi gibi alanlarda da yaşanıyor. Devlet hastanelerinde randevu bulunmazken özel hastanelerdeki fizik tedavi seansları ise cep yakıyor.

Randevu sorununu yaşayan hastalardan biri de 70 yaşındaki Şaban Demirel. 16 Ocak’ta İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi’nde muayene olan Demirel’e bel fıtığı teşhisi kondu. Demirel’in hastalığının tedavisi için uygulanması gereken fizik tedavi için 19 Ağustos 2024 tarihine gün verildi.

Cumhuriyet’e konuşan Demirel, “Benim 8’inci aya kadar yaşayacağım belli değil. Diğer devlet hastanelerine de gittim, orada da çalışan eksikiğinden kaynaklı sorun vardı. Hastanelerde aylarca randevu alamayan insanlar var” diye tepki gösterdi. 



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