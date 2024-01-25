8 ay sonrasına randevu veriliyor
Devlet hastanelerinden randevu alamama krizi gün geçtikçe derinleşiyor.
İstanbul’da Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) bazı branşların yakın zamanda randevusu bulunmuyor. Randevu sorunu yalnızca polikliniklerde değil, emar, fizik tedavi gibi alanlarda da yaşanıyor. Devlet hastanelerinde randevu bulunmazken özel hastanelerdeki fizik tedavi seansları ise cep yakıyor.
Randevu sorununu yaşayan hastalardan biri de 70 yaşındaki Şaban Demirel. 16 Ocak’ta İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi’nde muayene olan Demirel’e bel fıtığı teşhisi kondu. Demirel’in hastalığının tedavisi için uygulanması gereken fizik tedavi için 19 Ağustos 2024 tarihine gün verildi.
Cumhuriyet’e konuşan Demirel, “Benim 8’inci aya kadar yaşayacağım belli değil. Diğer devlet hastanelerine de gittim, orada da çalışan eksikiğinden kaynaklı sorun vardı. Hastanelerde aylarca randevu alamayan insanlar var” diye tepki gösterdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muz liflerindeki mucize...
- FOX TV'nin adı değişti
- Erdoğan'dan Hafize Gaye Erkan iması!
- Akşener İYİ Parti'nin İBB adayını açıkladı
- Dursun Özbek'ten Murat Kurum açıklaması!
- Yavaş ve Altınok arasında dikkat çeken fark
- Ek zam farkı ne zaman hesaplara yatacak?
- ‘Amirim' öne geçti
- Yoğun kar yağışı geliyor!
- MHP'den istifa eden başkana tehdit