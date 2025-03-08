Aç karnına sıcak pide tüketimine dikkat!

Yayınlanma: 08.03.2025 - 16:58

Güncelleme: 08.03.2025 - 16:58

Ramazan ayında beslenme düzeni değişirken, günlük enerji ve besin ihtiyacının karşılanması büyük önem taşıyor. "Oruçla değişen beslenme düzenine bağlı olarak kabızlık, mide yanması, unutkanlık, dikkatsizlik, baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülebiliyor" diyen Dyt. Arslansoyu, bu süreçte yetersiz beslenmenin bağışıklık sistemini zayıflatabileceği ve hastalıklara yakalanma riskini artırabileceği konusunda uyardı.

SAHUR VE İFTAR ÖĞÜNLERİ BİLİNÇLİ PLANLANMALI

Ramazan ayını sağlıklı ve verimli geçirmek için sahur ve iftar öğünlerinin bilinçli bir şekilde planlanması gerektiğini belirten Dyt. Arslansoyu, "Ayrıca; diyabet, kalp ve böbrek hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları olan bireylerin ya da hamile, emziren anne ve büyüme çağındaki çocukların sağlık açısından oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor" dedi.

TUZLU YİYECEKLER VE ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİNDEN KAÇININ

"Sahurda yüksek lifli ve protein ağırlıklı beslenmek gerekir. Gün içinde kan şekerinin dengede kalmasını sağlamak açısından sahurda yapılan besin tercihleri büyük önem taşıyor" ifadelerini kullanan Dyt. Arslansoyu, tuzlu yiyecekler, şarküteri ürünleri ve kızartmaların susuzluk hissini artırabileceği için sahurda tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Sahurda yüksek lifli ve protein içeriği yüksek besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirten Dyt. Arslansoyu, "Özellikle tam buğday veya çavdar ekmeği, süt ve süt ürünleri, yumurta, çiğ kuruyemişler, komposto, mevsim meyve ve sebzeleri sahur için ideal seçenekler arasında yer alıyor" dedi.

RAMAZAN PİDESİNİ ÇOK SICAK TÜKETMEMEYE ÖZEN GÖSTERİN

İftar öğününde yapılan en büyük hatalardan birinin hızlı ve fazla miktarda yemek tüketmek olduğunu belirten Dyt. Arslansoyu, bunun mide ve bağırsak sorunlarına yol açabileceğini ifade etti. "Orucumuzu açarken su ve hurma, peynir, mevsim sebzesi, zeytin gibi kahvaltılıklar tüketmek doğru bir seçim olabileceği gibi, hafif çorbalar da iyi bir seçenektir. Orucumuzu açtıktan sonra, mideyi yormamak için 15-20 dakika beklemeliyiz" diyen Dyt. Arslansoyu, rafine unlu ve aşırı yağlı besinlerden kaçınılması gerektiğinin de altını çizdi.

Ramazan pidesinin aşırı tüketilmemesi gerektiğini belirten Dyt. Arslansoyu, "Aç karnına sıcak pide yemek, kan şekerini hızlı yükselteceğinden kontrollü tüketilmelidir" uyarısında bulundu.

GÜNLÜK SIVI TÜKETİMİ EN AZ 2 LİTRE OLMALI

Ramazan süresince günlük en az 2 litre su tüketilmesi gerektiğini ifade eden Dyt. Arslansoyu, iftar ve sahur arasında sık ve dengeli beslenme alışkanlığı edinilmesi gerektiğini belirtti. İftar sonrası taze mevsim meyvelerine yer verilmesi gerektiğini vurgulayan Dyt. Arslansoyu, sindirimi kolaylaştırmak adına aşırı şekerli ve yağlı tatlılar yerine meyve ve hafif sütlü tatlıların tercih edilmesini önerdi.

Ayrıca iftardan 1,5-2 saat sonra yapılacak hafif tempolu yürüyüşlerin metabolizmayı desteklediğini belirten Dyt. Arslansoyu, Ramazan sürecini sağlıklı ve verimli geçirmek için beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.