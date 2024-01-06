Acil servislerde yoğunluk yaşanıyor

Yayınlanma: 06.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 06.01.2024 - 03:00

Soğuk havalarla birlikte COVID-19, grip, influenza ve diğer mevsimsel virüslerin birleşmesiyle hasta sayısında artış yaşandı. İstanbul Tabip Odası (İTO), dün Çağaloğlu’nda basın açıklaması yaptı. Toplantıda İTO Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Esin Tuncay ve Dr. Ayşen Yavru hazır bulundu.

Aralık ayında acil servislere başvuran hasta sayısında yaklaşık yüzde 50 artış olduğu belirten Yavru, “Hekimler tarafından acil servislerde muayene kuyruklarının uzadığı, acil girişim gerektiren kırmızı alan hastaları için sedye kalmadığı, bazı hastaların yoğun bakım yatağı açılması için günlerce sedye üzerinde beklediği çaresizlikle ifade edilmektedir. Yığılmanın diğer bir önemli nedeni poliklinik randevusu bulamayan halkın acillere akın etmesidir” dedi.

‘YATIŞLAR ARTABİLİR’

Cumhuriyet’e konuşan İTO’nun Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi temsilcileri, “Vaka artışı şu anda yatışlara çok fazla yansımamış durumda fakat ilerleyen günlerde yansımasını bekliyoruz” dedi.