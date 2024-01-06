Acil servislerde yoğunluk yaşanıyor

COVID-19, grip ve influenzanın birleşmesiyle ortaya çıkan yeni enfeksiyon nedeniyle aralık ayında acil servislere başvuran hasta sayısında yüzde 50 artış olduğu belirtildi. Uzmanlar, Sağlık Bakanlığı’nı bir an önce önlem almaya çağırdı.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 06.01.2024 - 03:00
Acil servislerde yoğunluk yaşanıyor
Abone Ol google-news

Soğuk havalarla birlikte COVID-19, grip, influenza ve diğer mevsimsel virüslerin birleşmesiyle hasta sayısında artış yaşandı. İstanbul Tabip Odası (İTO), dün Çağaloğlu’nda basın açıklaması yaptı. Toplantıda İTO Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Esin Tuncay ve Dr. Ayşen Yavru hazır bulundu.

Aralık ayında acil servislere başvuran hasta sayısında yaklaşık yüzde 50 artış olduğu belirten Yavru, “Hekimler tarafından acil servislerde muayene kuyruklarının uzadığı, acil girişim gerektiren kırmızı alan hastaları için sedye kalmadığı, bazı hastaların yoğun bakım yatağı açılması için günlerce sedye üzerinde beklediği çaresizlikle ifade edilmektedir. Yığılmanın diğer bir önemli nedeni poliklinik randevusu bulamayan halkın acillere akın etmesidir” dedi. 

‘YATIŞLAR ARTABİLİR’

Cumhuriyet’e konuşan İTO’nun Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi temsilcileri, “Vaka artışı şu anda yatışlara çok fazla yansımamış durumda fakat ilerleyen günlerde yansımasını bekliyoruz” dedi.


Covid-19 grip acil servis

İlgili Haberler

Tedavi için gittiği acil serviste cerrahi makasla saldırdı!

Tedavi için gittiği acil serviste cerrahi makasla saldırdı!
Acil servis önündeki silahlı saldırının nedeni belli oldu

Acil servis önündeki silahlı saldırının nedeni belli oldu
Acil servis önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

Acil servis önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

En Çok Okunan Haberler