AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Taner Balbay: Torba yasa sisteme ihanet
Sağlık alanında düzenlemeler içeren “İspançiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi”, TBMM Sağlık Komisyonu’nda kabul edildi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Taner Balbay, teklifteki aile hekimlerine ilişkin düzenlemelere itiraz ettiklerini belirterek “Bu yasayla birimlerde çalışacak aile sağlığı çalışanlarını belirleyecek tek irade il müdürlükleri yapılarak liyakatten yoksun, belirli yerlerin belirli kişilere rezerve edildiği birimler ortaya çıkacak” dedi.
AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Balbay, aile sağlığı merkezlerinin giderlerine ilişkin düzenlemeye de işaret ederek “Buna göre gider ödenekleri idareye aktarılacak. 8 binin üzerinde merkezin tıbbi sarf malzemesinden bilgisayarına hatta görev yapan personellerinin çalıştırılmasına kadar kapsamlı bir sürü işi bakanlık sorunsuz idare edebilecek mi” diye sordu.
Taner Balbay, “Cari ödemelerin günümüz koşullarına göre artırılmasını beklerken devlet ona da el koyuyor. Çabalarımızla söz konusu maddeye ‘zorunlu, ihtiyaç duyulan durumlarda devlet yardımı’ ibaresi koyuldu. Ancak kötüye kullanılabilir, muallakta kalıyor” değerlendirmesinde bulundu.
‘CANLARI İSTEDİKÇE...’
Aile Hekimliği Yasası’na tabi olarak çalışan hekimlerin disiplin cezalarının, torba yasayla birlikte 657 sayılı Devlet Memurluğu Yasası’na göre verilmeye çalışılmasına dikkat çeken Balbay, “Ceza vermek istedikleri zaman ‘devlet memurusun’ diyecekler, canları istemeyince de ‘siz özel çalışansınız, başınızın çaresine bakın’ diyecekler. Kendi kurdukları sisteme ihanet ediyorlar. Teklif Genel Kurul’da kabul edilirse AYM’ye iptal davası açacağız” ifadelerini kullandı.
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