Aile hekimliklerinde ‘aşı reddi’ krizi

Yayınlanma: 04.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.06.2024 - 04:00

Bu uygulama, aile sağlığı merkezlerinde kaosa ve kuyrukların uzamasına yol açtığı gerekçesiyle aile hekimlerinin tepkisine neden oldu.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, aşı reddi konusuyla da aile hekimlerinin mücadele etmek zorunda kaldığını, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda bir adım atmadığını vurguladı.

Nehir, Sağlık Bakanlığı’nın aşı reddini takip için eskimiş sistemlerini aile hekimlerinin önüne koyduğunu, ekstra evrak işiyle hekimlere sadece angarya yüklendiğini belirtti.