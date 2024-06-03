Rafa Silva kimdir? Galatasaray'la adı anılan Rafa Silva kaç yaşında, nereli?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transfer dönemi yaklaşırken hızlı bir ilerleme kaydediyor. Sarı kırmızılılar son olarak Rafa Silva'yı gündemine aldı. Peki, Rafa Silva kimdir? Galatasaray'la adı anılan Rafa Silva kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 17:33
Rafa Silva kimdir? Galatasaray'la adı anılan Rafa Silva kaç yaşında, nereli?
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Galatasaray'ın ilgi odağında yetenekli Portekizli futbolcu Rafa Silva bulunuyor. Peki, Rafa Silva kimdir? Galatasaray'la adı anılan Rafa Silva kaç yaşında, nereli?

RAFA SILVA KİMDİR?

Rafa Silva, 17 Mayıs 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Profesyonel kariyerine 2012 yılında Feirense kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Braga, Braga B kulüplerinde oynadı. 31 Ağustos 2016 tarihinde 16,40 milyon € bonservis ücretiyle Benfica kulübüne transfer oldu. İlk millî takım deneyimini 20 yaşındayken Portekiz U-20 millî takımında yaşamıştır. Portekiz U-21 takımında 13 maçta 3 gol attıktan sonra Portekiz A millî futbol takımına yükselmiştir.


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