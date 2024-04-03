Akdeniz Anemisi (Talasemi) nedir? Akdeniz Anemisi (Talasemi) belirtileri neler?
Sosyal medyada en fazla araştırılan hastalıklardan biri de Tıpta "Talasemi" olarak bilinen Akdeniz Anemisi oldu. Peki, Akdeniz Anemisi (Talasemi) nedir? Akdeniz Anemisi (Talasemi) belirtileri neler?
Talasemi özellikle Güney ve Batı bölgelerimizde oldukça sık izlenen bir hastalıktır. Talasemi hastalığından korunmak için toplumun hastalıkla alakalı bilgi sahibi olması, risk grubunda olanların kan testi yapılması ve taşıyıcı olanlara yönelik genetik danışmanlık hizmeti verilmesi ile mümkün olabilmektedir. Peki, Akdeniz Anemisi (Talasemi) nedir? Akdeniz Anemisi (Talasemi) belirtileri neler?
AKDENİZ ANEMİSİ (TALASEMİ) NEDİR?
Akdeniz anemisi ya da diğer adı ile talasemi, kalıtsal yani ebeveynlerinden çocuklarına geçen, vücudun protein (hemoglobin) üretme yeteneğini etkilediği için normalden daha az sağlıklı kırmızı kan hücresi ile hemoglobin yapmasına neden olan kalıtsal bir kan bozukluğudur. Hemoglobin genleri ile geçen ve bu hastalık önlenebilir bir kan hastalığıdır.
Taşıyıcıların saptanması, genetik danışma ve doğum öncesi tanı konabilmesiyle engellenebilir bir hastalık olmasına rağmen, dünyada her yıl en az 400 bine yakın Akdeniz anemisi hastası doğmakta ve tedavi görmektedir.
AKDENİZ ANEMİSİ (TALEMİSİ) BELİRTİLERİ NEDİR?
Akdeniz anemisinde görülen belirtiler şunlardır:
- Yorgunluk
- Nefes darlığı
- Kansızlık
- Yüz kemiğinde deformasyon
- Büyüme geriliği
- Vücutta fazla demir oluşması
- Dalak büyümesi
- İştah kaybı
- Burun kökünde basıklık
- Sarılık
- Safra kesesinde taş oluşumu
- Cilt renginin solması ve soğukluk
- Gelişme geriliği
- İdrarda koyuluk
- Kemiklerin incelmesi
- Karın şişmesi
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir sigara grubuna dev zam!
- CHP kazanmıştı, oylar yeniden sayılacak
- Kayyım kararı gecikmedi!
- 'AK Parti seçmeni sandığa gitmedi'
- 'Artık ABB’ye gelemeyecekler'
- Gece kulübünde çıkan yangının nedeni belli oldu
- Gaziosmanpaşa'da 'Soylu' devrede
- O görüntüleri gündeme geldi: ‘İmamoğlu kim?’
- Acun Ilıcalı'dan sert tepki!
- 'Olup bitenler vahimdir'