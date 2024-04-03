Yayınlanma: 03.04.2024 - 19:16

Güncelleme: 03.04.2024 - 19:16

Talasemi özellikle Güney ve Batı bölgelerimizde oldukça sık izlenen bir hastalıktır. Talasemi hastalığından korunmak için toplumun hastalıkla alakalı bilgi sahibi olması, risk grubunda olanların kan testi yapılması ve taşıyıcı olanlara yönelik genetik danışmanlık hizmeti verilmesi ile mümkün olabilmektedir. Peki, Akdeniz Anemisi (Talasemi) nedir? Akdeniz Anemisi (Talasemi) belirtileri neler?

AKDENİZ ANEMİSİ (TALASEMİ) NEDİR?

Akdeniz anemisi ya da diğer adı ile talasemi, kalıtsal yani ebeveynlerinden çocuklarına geçen, vücudun protein (hemoglobin) üretme yeteneğini etkilediği için normalden daha az sağlıklı kırmızı kan hücresi ile hemoglobin yapmasına neden olan kalıtsal bir kan bozukluğudur. Hemoglobin genleri ile geçen ve bu hastalık önlenebilir bir kan hastalığıdır.

Taşıyıcıların saptanması, genetik danışma ve doğum öncesi tanı konabilmesiyle engellenebilir bir hastalık olmasına rağmen, dünyada her yıl en az 400 bine yakın Akdeniz anemisi hastası doğmakta ve tedavi görmektedir.

AKDENİZ ANEMİSİ (TALEMİSİ) BELİRTİLERİ NEDİR?

Akdeniz anemisinde görülen belirtiler şunlardır: