Mazbatalar ne zaman alınacak? Mazbata nedir?

Mazbataların ne zaman alınacağı, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Seçimlerinin sona ermesiyle birlikte merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Mazbatalar ne zaman alınacak? Mazbata nedir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:43
Mazbatalar ne zaman alınacak? Mazbata nedir?
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31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından, yeni belediye başkanları ve muhtarlara mazbatalarının verileceği tarih merak ediliyor. Peki, Mazbatalar ne zaman alınacak? Mazbata nedir?

MAZBATA NEDİR?

Mazbata, göreve seçilen kişilere verilen resmî belge. Belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, cumhurbaşkanına, Yargıtay-Sayıştay-Danıştay üyelerine, muhtarlara, ihtiyar heyetlerine ve milletvekillerine verilmektedir.

MAZBATALAR NE ZAMAN ALINACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, yeni belediye başkanlarına verilecek olan mazbataların tarihi merak ediliyor. Eğer seçilen kişinin, seçilmiş olduğu bölgede seçime itiraz edilmemişse ortalama 1 hafta sonra mazbatalar verilmektedir.


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