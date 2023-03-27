Alo 191'de başvuru patlaması yaşandı: Bir yılda 730 bin çağrı!

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 04:00

CHP’li Murat Emir, uyuşturucu kullanımındaki artışı Meclis’e taşıyarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi verdi.

Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı olan ALO 191’in 2015’te hizmete girdiğini, uyuşturucudan kurtulmak isteyenlerin yanı sıra alkol ve madde bağımlılığı hakkında da bilgi ve yardım almak isteyenlerin bu hattı aradığını anımsatan Emir, “Bu hatta yapılan başvuru sayısı yıllık 64 bini geçmemişti. Ancak, uyuşturucu ile yeterince mücadele edilememesi sonucu ALO 191’e yapılan başvuruda patlama yaşandığını tespit ettik. Sağlık Bakanlığı’nın raporlarına göre 2015’ten 2022 sonuna kadar ALO 191’e yapılan çağrı sayısı 1 milyon 88 bin 741’e ulaşmış. Oysa bu başvuru sayısı bir önceki yıl 358 bin 627 olarak açıklanmıştı. Yani her yıl ortalama 60 bin kişi ALO 191’i ararken, sadece son bir yılda ALO 191’den uyuşturucu ve alkol bağımlılığı için yardım isteyen kişi sayısı 730 bin 114’e ulaşmış” dedi.

(Murat Emir)

‘İKTİDAR UMURSAMIYOR’

“İktidarın uyuşturucu kullanımı ile ilgili önlem alması ve seferberlik ilan etmesi için daha ne gerekiyor? Daha kaç milyon gencin feryat etmesi gerekiyor?” diye soran Emir, Sağlık Bakanlığı’nın bağımlılıkla mücadele için ayırdığı bütçesine işaret etti.

Emir, “Bakanlık, 2022 bütçesinde bağımlılıkla mücadele için 1 milyar 746 milyon TL ayrılmasına karşın bu bütçenin yalnızca 409 milyon TL’si kullandı. Daha da kötüsü; Çocuk ve Ergenlere Yönelik Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri başlangıç ödeneği 604 milyon 351 bin TL, harcanan para yalnızca 66 milyon 226 bin TL. Erişkinlere Yönelik Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri için ayrılan ödenek ise 910 milyon 425 bin TL. Harcanan para yalnızca 9 milyon 292 bin TL” ifadelerini kullandı.

Emir, “Tüm bu rakamlar gençlerin uyuşturucunun pençesine düşmüş olmasını iktidarın umursamadığını ortaya koyuyor” diye konuştu.