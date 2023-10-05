Ambulanslar alarm veriyor! Kubilay Yalçınkaya: Hibe edecek canımız yok

Yayınlanma: 05.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.10.2023 - 03:00

Bakanlığın geçen ay paylaşılan bütçede temini planlanan ambulansların da alınmadığına dikkat çeken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Riske atılan sağlık emekçileri ve halkımız. Bakanlık bu açığı hibe araç ile çözmeye çalışsa da bizim hibe edilecek canımız yok” dedi.

(Kubilay Yalçınkaya)

Yalçınkaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ambulansların vakaya ulaşma süresini kısaltacaklarını belirttiğini anımsatarak, “Arkadaşlarımız o süreyi tutturmak için hayatlarını daha da fazla riske atmak zorunda kalıyor. Yaşanan aksaklıkta yurttaş bize saldırıyor” diye konuştu.