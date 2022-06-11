B vitaminleri nelerdi? B vitaminleri hangi besinlerde bulunur? B vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

11 Haziran 2022 Cumartesi, 15:18

Vitamin ve mineraller, metabolik fonksiyonların sürdürülebilmesi için gerekli olduğundan dolayı, vücudumuz için son derece önemlidirler. Vitamin-mineral eksikliği özellikle büyük şehirlerde yaşayan kişilerde dengesiz ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve stres sayesinde sık rastlanan sorunlardan biri haline geldi. A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdir. B kompleks vitaminleri ve C vitaminleri ise suda çözünen vitaminlerdir. Yağda çözüne vitaminler vücutta depolanabilir o yüzden daha dikkatli alınmalıdır. Suda çözünen vitaminler ise daha masumdur. Depolanmaz ve fazlası idrar yoluyla atılır.

B vitamininin 8 çeşidi bulunur. B vitaminleri suda çözünebilen bir vitamin grubudur. B grubu vitaminlerinin enerji salınımı reaksiyonlarında ve enerji metabolizmasında görev alır. B vitaminleri aynı besinlerden alınabilir. B vitaminlerinin eksikliği genelde yetersiz beslenmeden kaynaklanır. B vitaminleri beyin, sinir, kalp, mide, bağırsak ve kas fonksiyonlarında önemli role sahip.

B VİTAMİNİ ESKİLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Doğumsal anormallikler, nörolojik rahatsızlıklar, ruh sağlığı bozuklukları (demans, depresyon), kansızlık, hipertansiyon, uykusuzluk, kalp hastalığı, enflamatuar durumları ve cilt hastalıkları B vitamini eksikliğinde oluşabilir.

B VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Karaciğer, tavuk ve kırmızı et; doğal B vitamin kaynaklarıdır. Hemen hemen tüm B vitamini çeşitleri kırmızı et ve tavuk çeşitlerinde yer alır. Soya sütü gibi soya ürünleri, ton balığı ve uskumru gibi balık çeşitleri, barbunya ve nohut gibi fasulye çeşitleri de B vitamini açısından zengindir. B7 ve B9 vitaminleri ise meyve ve sebzelerden elde edilir.

VİTAMİN B1 (TİYAMİN)

Karbonhidratların parçalanması gibi pek çok metabolik yolak için önemlidir ve normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur. Tam tahıllı ürünler, börülce ve midye, bu vitamin için önemli kaynaklardır.

VİTAMİN B2 (G VİTAMİNİ, RİBOFLAVİN)

B2 vitamini yani riboflavin, pentoz şeker olan ribitol ve lumikromdan oluşur. Görünür ve uv ışında bozulur. Göz yorgunluğu, kataraktların önlenmesi ve tedavisi için gereklidir; karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasına yardımcı olur.

Ayrıca deri dokularının, tırnakların ve saçların oksijen kullanımına destek verir, kepekleri giderir.

VİTAMİN B3 (VİTAMİN P, VİTAMİN PP, NİYASİN)

Yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur. Niasin açısından zengin bazı yiyecekler, kümes hayvanları, fıstık, süt, balık, esmer pirinç ve tam tahıllı ürünlerdir.

VİTAMİN B5 (PANTOTENİK ASİT)

Vücutta depolanamayan ve suda eriyen bir vitamindir. Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması için gereklidir. Bu vitamin insan bağırsak florası tarafından sentez edildiği için eksikliğine pek sık rastlanmaz. Ancak eksikliğinde deride yaralar, saç dökülmesi, sinir sistemi bozuklukları gibi belirtiler görülebilir.



VİTAMİN B6 (PİRİDOKSİN, PRİDOKSAMİN)

Özellikle karbonhidratlar olmak üzere besinlerin parçalanmasında önemli bir role sahiptir. Bunun yanı sıra yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına da katkıda bulunur. B6 vitamini kaynakları ağırlıklı olarak kırmızı et, pirinç, patates ve ay çekirdeğidir.

VİTAMİN B7 (VİTAMİN H, VİTAMİN B-W, BİYOTİN)

Biyotin, literatürde, H vitamini veya B7 vitamini olarak da adlandırılan ve güncel haberlerde karşımıza sıklıkla "güzellik vitamini" adıyla çıkan bir vitamindir. Kimyasal formülü C10H16N2O3S olan biyotin, suda çözünen bir B kompleksi vitaminidir. Kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından da üretilen biyotin sağlıklı bir yaşam için gerekli olan önemli bir vitamindir.

Yağ, protein ve karbonhidrat metabolizmalarında koenzimdir. Aynı zamanda hücre gelişimine katkıda bulunur, kanın şeker seviyesini ortalama düzeyde tutmaya yardımcı olur. Özellikle kemik iliği için çok önemli olmasının yanı sıra sağlıklı sinir dokuları için de gereklidir. Biyotinin son zamanlarda "güzellik vitamini" olarak anılmasının en büyük sebebi saçlara ve tırnaklara olan pozitif etkisidir. Bugün bu özelliği yüzünden, biyotin birçok kozmetik ürününde bulunmaktadır.

VİTAMİN B9 (VİTAMİN M, VİTAMİN B-C, FOLİK ASİT)

Folik asit vücudun ihtiyaç duyduğu oksijeni sağlayan kan hücrelerinin oluşumunda rol oynar. Folat seviyesinin yeterli seviyede olması depresyon riskini azaltır. Kalp sağlığının korunmasında da homosistein metabolizmasının normal fonksiyonunlarına devam etmesine katkı verir. Folik asit tüketimi bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarına katkı sağlayarak vücut savunmasının desteklenmesine yardımcı olur. Ayrıca çeşitli nedenlerle oluşmuş halsizlik, yorgunluk gibi şikâyetlerin hafiflemesine destek olur. Folik asidin en önemli faydalarından biri de hamilelik dönemi ve öncesinde sağladığı faydalardır. Gebelik döneminde folik asit tüketimi anne adayının folat seviyesinin yeterli olmasına katkıda bulunarak bebeklerde oluşabilecek omurilikte açıklık, kafa yapılarında bozukluk (spina bifida, anensefali gibi nöral tüp defektleri) gibi risklerin azalmasına yardımcı olur.”

VİTAMİN B12 (SİYANOKOBALAMİN)

Normal enerji oluşum metabolizmasına ve normal kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna katkıda bulunur. Bunun yanı sıra yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına da katkıda bulunur. B12 vitamini açısından zengin yiyecekler, alabalık, somon ve dana etidir.”