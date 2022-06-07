A vitamini nedir? A vitamini ne işe yarar? A vitamini hangi besinlerde bulunur?

07 Haziran 2022 Salı, 17:10

Vitamin ve mineraller, metabolik fonksiyonların sürdürülebilmesi için gerekli olduğundan dolayı, vücudumuz için son derece önemlidirler. Vitamin-mineral eksikliği özellikle büyük şehirlerde yaşayan kişilerde dengesiz ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve stres sayesinde sık rastlanan sorunlardan biri haline geldi.

A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdir. B kompleks vitaminleri ve C vitaminleri ise suda çözünen vitaminlerdir. Yağda çözüne vitaminler vücutta depolanabilir o yüzden daha dikkatli alınmalıdır. Suda çözünen vitaminler ise daha masumdur. Depolanmaz ve fazlası idrar yoluyla atılır.

A VİTAMİNİ NEDİR?

A vitamini yağda çözünen karaciğerde depolanan bir vitamindir. A vitamini besinlerden alınabilir. Karaciğer A vitamininin yüzde 90'ını depolar. A vitamininin fazla tüketilmesi zararlıdır.

A VİTAMİNİNİN FAYDALARI NELERDİR?

A vitamini cilt sağlığı, göz sağlığı, diş ve kemik yapısının korunması, bağışıklık sistemine destek ve üreme sağlığı açısından oldukça önemlidir. Ayrıca sindirim sisteminde oluşan ülserleri tedavi eder; soğuk algınlığına ve böbreklerde, mesanede, akciğerlerde ve mukus zarlarında enfeksiyonlara karşı vücudu korur. Eksikliğinde gece körlüğü ya da cilt hastalıkları yaşanabilir.

A VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE VARDIR?

A vitamini, hayvansal ve bitkisel kaynaklı bir çok besinde bulunur.

A vitamini içeren besinler:

-Somon

-Yumurta

-Yoğurt

-Ton balığı

-Ciğer

-Beyaz peynir

-Domates,-Havuç

-Lahana

-Ispanak

-Renkli biberler

A vitamini eksikliği belirtileri?

A vitamini eksikliği çok sık görülmez. Genelde hamilelik ve emzirme döneminde A vitamini eksikliği görülür. A vitamini eksikliği belirtileri şöyledir; ciltte kuruluk, gece körlüğü, üreme problemleri, bağışıklığın zayıflaması.