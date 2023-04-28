Bakan Koca'nın 'övgü videosuna' karşın Etlik Şehir Hastanesi'ne ilişkin şikâyetler çığ gibi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mayıs seçimlerine günler kala 6 ay önce hizmete giren Etlik Şehir Hastanesi’ne ilişkin yurttaşın “sadece övgülerini içeren” bir “propaganda videosu” yayımladı. Ancak Koca’nın “10 üzerinden 10” verdiği hastaneye yönelik övgüler, yurttaşın gerçekleriyle örtüşmedi.
Etlik’teki sorunları anlatacak muhatap bulamayan yurttaş, derdini çevrimiçi şikâyet ve yorum platformlarında dile getiriyor. Bir platformda hastaneye ilişkin “224 şikâyetin sadece 7’sinin çözüldüğü” görülüyor.
Şikâyetlerin çoğunluğunu ise “hastaların randevu alamaması ve doktor eksiği” oluşturuyor. Platforma yazan bir yurttaş, “Bugün (23 Nisan) saat 19.10’da olan emar randevuma gittim ama beklediğimiz yerde bir hemşire çıkıp, ‘Emar makinemiz arızalıdır’ diyerek, bizi gönderdi. O kadar bekleyen hasta mağdur oldu. Madem makine arızalı neden hastalara aranıp, bilgi verilmiyor? Yeni açılan bir hastaneye hiç yakışmadı” şikâyetinde bulundu.
Sosyal medya üzerinden hastaneye ilişkin yorum yapan başka bir yurttaş ise “Çocuk acile geldik. Üç saat oldu, hâlâ muayene sırası bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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