Beslenme şekli idrar kaçırmaya sebep olabiliyor

Yayınlanma: 18.03.2024 - 12:06

Güncelleme: 18.03.2024 - 12:06

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Emrah Yürük, idrar kaçırma sorununun sadece kadınları değil, erkekleri de etkileyebileceğini belirtiyor. Özellikle prostat veya geçirilmiş prostat cerrahisi sonrasında görülen idrar kaçırmanın beslenme şekline bağlı olarak gelişebileceğini vurguluyor.

İdrar kaçırma, sosyal hayatı olumsuz etkileyen yaygın bir sorun olarak biliniyor. Prof. Dr. Emrah Yürük, bu durumun bir hastalık olmadığını ancak çeşitli sağlık sorunlarına işaret edebileceğini ifade ederek, özellikle enfeksiyonlar, kabızlık, bazı ilaçlar, diyabet, inme, MS, büyümüş prostat ve geçirilmiş prostat cerrahilerinin erkeklerde idrar kaçırma riskini artırabileceğini belirtti.

Uzmanlar, idrar kaçırmanın yaşla doğrudan ilişkili olmadığını, ancak yaşlanma sürecinde sıklığının artabileceğini vurguluyor. Bu nedenle, yaşlanmayı sadece doğal bir süreç olarak değerlendirmemek ve belirtiler görüldüğünde doktora başvurmanın önem taşıdığını belirtiliyor

İdrar kaçırmanın mesane veya sfinkter mekanizmasıyla ilgili sorunlardan kaynaklanabileceğini belirten uzmanlar, tedavi yöntemlerinin belirlenmesi için hastanın durumuna göre özelleştirilmiş bir yaklaşımın gerekliliğine dikkat çekti.

SIVI ALIMINA DİKKAT EDİLMELİ

Prof. Dr. Emrah Yürük, idrar kaçırma tedavisinde beslenme alışkanlıklarının da önemli bir rol oynadığını vurguluyor. Özellikle ideal kilonun korunması, kabızlığı önlemek için yeterli su ve lif alımı, kafeinli ve alkollü içeceklerin tüketimini azaltmak gibi önlemlerin faydalı olabileceğini belirtti.

Tedavi seçeneklerinin çeşitliliğine de değinen uzmanlar, ilaç tedavileri ve cerrahi müdahalelerin belirli durumlarda etkili olabileceğini ifade ediyorlar. Her bir tedavi yönteminin farklı durumlar için uygun olduğunu ve hekimin önerilerine uygun hareket edilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Sonuç olarak, idrar kaçırma sorunu yaşayan bireylerin doktora başvurmaktan çekinmemeleri ve uygun tedavi seçenekleri hakkında bilgi edinmeleri önemlidir. Beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesi ve uzman tavsiyelerine uyulması, bu sorunun yönetiminde önemli adımlar olarak değerlendirilmelidir.