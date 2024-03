‘Boyun fıtığı belirtileri akciğer tümörü ile benzer’

Yayınlanma: 17.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.03.2024 - 04:00

Türkiye’nin önde gelen beyin cerrahlarından Prof. Dr. Cengiz Kuday ile sosyal bir problem olan boyun fıtıkları hakkında konuştuk. Boyun fıtıklarında ağrıların genelde sırt bölgelerinde olduğunu belirten Cengiz Kuday, “Ağrı elde, kolda, omuzda olabilir ve zaman zaman da dayanılmaz hale gelebilir. Kuvvet kaybı, his kaybı gibi klinik bulgulara da rastlanabilir. Boynun öne ve arkaya hareketi esnasında elektriklenmeler olması durumunda ise acilen müdahale edilmelidir” dedi.

Boyun fıtığının 40 yaş üzerinde ve kadınlarda sık rastlandığını belirten Kuday, “Kadınlarda sık rastlanmasının sebebi ise kadınların boyun adalelerinin erkeklere göre zayıf olmasıdır. Kadınların kuaförde saçları yapılırken boyunlarının geriye doğru yatırılması boyun fıtığına sebep olur. Bunun yanı sıra fıtık; dişçide, su içerken veya herhangi bir sebep olmaksızın televizyon karşısında uyurken boynun bir tarafa düşmesi sonucu da olabilir. En çok vakalar araba kazalarında meydana gelir” diye konuştu.

Boyun fıtığı teşhisi konurken dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Kuday, “Boyun fıtığına benzer ağrılara sebep başka patolojiler de olabilir. Örneğin akciğer tümörleri de boyun fıtığı ile aynı belirtileri verir. Şu an bunların teşhisi kolay hale geldi. Tedavide ise boyun fıtıklarında her vaka ameliyat edilmez. Yüzde 60-70’i fizik tedavi ve ilaçla tedavi edilebilir. Ancak dayanılmaz ağrı veya his kaybı gibi durumlarda ameliyat düşünülür. MR ve tomografinin devreye girmesiyle bu ameliyatlar çok rahat yapılıyor. Ameliyat sonrası yatış en fazla bir gün oluyor” ifadelerini kullandı.