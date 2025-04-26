Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan duyurdu: Bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Yayınlanma: 26.04.2025 - 10:59

Güncelleme: 26.04.2025 - 10:59

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla atılan yeni iyileştirici adımlara ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Işıkhan, "Daha önce müjdesini vermiş olduğumuz; kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı. Bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan ilaçların vatandaşlarımızca eczanelerden alınması yerine hastaneler tarafından temin edilmesi sağlandı. Yoğun bakım ünitelerindeki sağlık verilerinin anlık olarak izlenebilmesine yönelik düzenleme hayata geçirildi" ifadelerini kullandı.