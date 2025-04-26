Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan duyurdu: Bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir SMA ilacını daha geri ödeme listesine eklediklerini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan duyurdu: Bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 26.04.2025 - 10:59

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla atılan yeni iyileştirici adımlara ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Işıkhan, "Daha önce müjdesini vermiş olduğumuz; kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı. Bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan ilaçların vatandaşlarımızca eczanelerden alınması yerine hastaneler tarafından temin edilmesi sağlandı. Yoğun bakım ünitelerindeki sağlık verilerinin anlık olarak izlenebilmesine yönelik düzenleme hayata geçirildi" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #SMA #çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

İlgili Haberler

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ kamu işçisinin zam talebinde uzlaştı: Gelecek hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ kamu işçisinin zam talebinde uzlaştı: Gelecek hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
İzBB Feridun Düzağaç ile SMA hastalarına umut oldu

İzBB Feridun Düzağaç ile SMA hastalarına umut oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler