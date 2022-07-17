Cildinizi 5 adımda yenileyin

17 Temmuz 2022 Pazar, 00:00

Cildinizin her an ışıl ışıl ve canlı görünmesini istiyorsanız cildinizi yenilemeniz gerekir. Cilt hücreleriniz cildinize uyguladığınız bakımlarla yenileyebilir, ölü hücrelerden cildinizi arındırabilirsiniz.

Cildinizde kusursuz bir görünüm elde etmek için düzenli olarak her gün uygulamanız gereken cilt bakım rutinleri var. İşte cildinizi yenilemeniz ve her zaman canlı göstermeniz için uygulamanız gerekenler...

1.ADIM: TEMİZ BİR CİLT

Cilt temizliği, sağlıklı ve canlı bir cildin en önemli adımlarından biri. Bu sebeple cildinizi her gün yağ ve kirden arındırmanız gerekir. Cilt bakımında en aksatılmaması gereken adımlardan biri olan cilt temizliği günde 2 kez yapmanız gerekir.

Cildindeki kirleri, kalıntıları ve fazla yağı arındırdığında cildinin sağlıkla ışıldadığını göreceksin. Cilt tipinize uygun bir jel ya da köpük yardımıyla sabah ve akşam olmak üzere cildinizi derinlemesine arındırın.

2.ADIM: GÖZENEK BAKIMI

Gözenekleriniz gün içerisinde çevresel etkilerden ve cildin aşırı yağ üretmesinden kaynaklı olarak tıkanabilir. Tıkanmış gözenekler ciltte akne ve sivilce oluşmasına sebep olur. Ayrıca tıkanmış gözenekler olduğundan daha büyük görünür

Bunu önlemek için gözeneklerinizi derinlemesine kirlerden arındırmanız gerekir. Sadece cildinizi temizlemek gözenek bakımınız için yeterli olmaz. Tonik ya da toner dediğimiz ürünlerle gözeneklerinizi arındırmalı ve sıkılaştırmalısınız.

3.ADIM: C VİTAMİNİ SERUM KULLANIN

Cildinizin ışıl ışıl ve parlak görünümünü sağlamak için C vitamini serum kullanmaya başlayabilirsiniz. C vitamini serumlar cildinizde renk eşitsizliğini giderir ve cildinizin aynı tonda görünmesine yardımcı olur. Lekelerin görünümünü de azaltarak aydınlık ve parlak bir cilde sahip olmanızı sağlar.

C vitamini serumlar düzenli kullanıldığında ince çizgileri ve kırışıkları azaltmaya, cildin sıkılaşmasına yardımcı olur.

4.ADIM: CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

Nemsiz bir ciltte kuruluk, pul pul dökülme, tahriş ve kaşıntı gibi cilt problemleri görülür. Cildinizi nemlendirmediğiniz zaman kuru cildiniz erken yaşlarda kırışır.

Cildinizi bu sebeple her gün temizledikten sonra bol miktarda nemlendirmeniz gerekir. Cilt tipinize uygun yağsız su bazlı bir nemlendirici ile cildinizi gün boyu nemli tutabilirsiniz. Nemli cildiniz sayesinde cilt bariyeriniz de güçlenir.

5.ADIM: GÜNEŞ KREMİ

Cildinizin canlılığını korumak ve cildinizin hasar görmesini engellemek için cildinizi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumanız gerekir. Güneş ışınlarına aşırı derece maruz kalan ciltlerde lekeler, kırışıklık ve ince çizgi sorunları ortaya çıkar. Cildinizde ton eşitsizlikleri meydana gelir.

Bu sebeple her gün cilt bakımınızın son aşamasında cildinize güneş kremi uygulamanız gerekir. Dışarı çıkmadan 30 dakika önce yüzünüze güneş koruyucu krem sürerek cildinizi koruyabilirsiniz.