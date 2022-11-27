Çin'de Covid-19 salgınında art arda dördüncü gün vaka rekoru

27 Kasım 2022 Pazar, 13:42

Çin, hızla yayılan Covid-19 salgını ile mücadele etmeye çalışıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Çin anakarasında son 24 saatte 36 bin 82'si asemptomatik olmak üzere toplam 39 bin 791 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Çin anakarasındaki toplam semptomatik vaka sayısı da 307 bin 802'ye yükseldi. Son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı ile günlük vaka sayısında üst üste dördünce gün rekor kırıldı. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte bir kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı da 5 bin 233 olarak açıklandı.

PEKİN'DE ARTIŞ SÜRÜYOR

Covid-19 salgınıyla en çok mücadele eden kentlerden biri olan başkent Pekin'de vaka sayıları hızla yükselmeye devam ediyor. Pekin'de bir önceki güne göre yüzde 66 oranında artan günlük vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 307 olarak bildirildi. Çin'in güneybatısındaki 32 milyon nüfuslu Chongqing'de de bir önceki güne göre vaka sayısı yaklaşık yüzde 15 oranında artış göstererek 8 bin 861'e yükseldi. Ülkenin güneyindeki 19 milyon nüfusa sahip Guangzhou kentinde ise bir önceki gün 7 bin 419 olarak kaydedilen günlük vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 412 olarak açıklandı.

ÇİN "SIFIR COVİD" ISRARINI SÜRDÜRÜYOR

Dünyanın geri kalanının aksine Çin, salgınla 2020 yılının başından bu yana “Sıfır Covid” stratejisi adı altında hızlı temas takibi, sık aralıklarla test, uzun süreli karantina ve sokakların dezenfekte edilmesi gibi uygulamalara başvurarak mücadele ediyor. Sıfır Covid stratejisi nedeniyle uygulanan katı tedbirler, son dönemde ülkenin farklı kentlerinde protestolar gerçekleştirilmesine yol açtı. Ülkenin güneyindeki metropollerden Guangzhou’da 14 Kasım’da halk, sokaklara çıkarak karantinanın kaldırılması yönünde sloganlar atmıştı. Protestocular ile beyaz koruyucu tulumlu polis ve yetkililer arasında arbede yaşanmıştı.

Çin’in orta kesimindeki Zhengzhou kentinde yer alan Foxconn şirketinin iPhone fabrikası da Ekim ayı sonunda karantinadan kaçan ve memleketlerine dönmeye çalışan işçilerle gündeme gelmişti. Foxconn’da çalışan binlerce işçi, geçtiğimiz günlerde de kendilerine verilen sözlerin tutulmaması üzerine gerçekleştirdikleri protestoda polislerle çatışmıştı.