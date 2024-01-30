Çok acıkmak bu nedenlerden olabilir! Gıdaların sindirim süresi her şeyi açıklıyor
Öğün aralığınızın çok kısa olduğunu mu düşünüyorsunuz? Gıdaların ne kadar süre içinde sindirime uğradığı, karnınızın ne kadar sıklıkla acıktığını açıklıyor.
Öğün aralığınızın olması gerekenden dar bir zaman içerisinde olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bunun birçok nedeni vardır. Stres, kullandığınız ilaçlar, hormon dengesizliği veya uyku düzeni bozukluğu gibi.
Kış aylarının gelmesi ile birlikte de hepimizin korktuğu şey fazla kilolar. Farkında olmasanız da her gıdanın sindirim süresi farklıdır. Örneğin abur cubur ile karnınızı doyurmaya çalıştığınızda bir saat sonra yine karnınız acıkabilir, çünkü yeteri kadar besin değeri almıyorsunuzdur. Gece uyumadan önce de yemek yeme alışkanlığımızdaki büyük pay budur.
Araştırmalar, hangi besinin ne kadar süre içerisinde sindirildiği açıklıyor.
BESİNLERİN SİNDİRİM SÜRESİ
|Su
|Midede sindirime uğramaz, hemen bağırsaklara iner.
|Meyve suyu veya sebze suyu
|Sindirim süresi 15 - 20 dakika sürer
|Çiğ sebzeler
|Sindirim süresi 30 - 40 dakika sürer
|Pişmiş sebzeler
|Sindirim süresi 40 dakika sürer
|Balık
|Sindirim süresi 45 - 60 dakika sürer
|Salata
|Sindirim süresi 1 saat
|Nişastalı sebzeler
|Sindirim süresi 1,5 - 2 saat
|Tahıllar
|Sindirim süresi 2 saat
|Süt ürünleri
|Sindirim süresi 2 saat
|Beyaz et
|Sindirim süresi 1,5 - 2 saat
|Kırmızı et
|Sindirim süresi 3,5 - 4 saat
Besinlerin ne kadar süre içerisinde sindirildiği açıklanmış olsa da sindiriminiz düzenli olarak çalışmasınızı istiyorsanız, düzenli su içmelisiniz. Su tüketimi ile sindirim sisteminiz arasında arasında bazı kanıtlar vardır.
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