Çok fazla mı uyuyorsunuz? Ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir

Yayınlanma: 22.03.2025 - 11:38

Güncelleme: 22.03.2025 - 11:46

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yetişkin bireyler için ideal uyku süresi günlük 7 ila 9 saat arasında kabul ediliyor. Ancak bu sürenin düzenli olarak aşılması, metabolik bozukluklar, uyku apnesi ve zihinsel gerileme gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İliaz, uyku eksikliği kadar fazla uyumanın da sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekerek, "Fazla uyku; uyku apnesi, hipersomni gibi uyku bozukluklarının yanı sıra depresyon, bağışıklık sistemi hastalıkları, hormon dengesizlikleri ve kalp-damar hastalıkları gibi pek çok rahatsızlıkla bağlantılı olabilir. Kontrolsüz ve uzun süreli uyku, vücutta farklı sağlık problemlerine yol açabilir. Bu durumda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır." dedi.

FAZLA UYKU, ALZHEİMER VE KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ ARTIRIYOR

İliaz, uzun süreli uykunun Alzheimer ve demans gibi bilişsel rahatsızlıklarla birlikte, diyabet ve kalp hastalıklarının gelişme riskini artırabileceğini belirterek, sürekli aşırı uyku ihtiyacı hisseden bireylerin tıbbi destek alması gerektiğini vurguladı.

Hafta içi yetersiz uyuyan bireylerin, hafta sonları fazla uyuyarak bunu telafi etmeye çalışmasının yaygın bir alışkanlık olduğunu ifade eden İliaz, bunun kısa vadede fayda sağlayabileceğini ancak uzun vadede sağlıklı bir çözüm olmadığını söyledi. Bilimsel çalışmaların, kaybedilen uykunun tamamen geri kazanılamayacağını gösterdiğini hatırlatan İliaz, "Vücudun biyolojik ritmi bozulduğunda uyku kalitesi düşer ve bu durum fiziksel ve zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebilir." diye konuştu.

SAĞLIKLI UYKU İÇİN ÖNERİLER

Sağlıklı bir uyku düzeni oluşturmanın en etkili çözüm olduğunu belirten İliaz, düzenli uyku alışkanlığının sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek şu önerilerde bulundu:

DÜZENLİ UYKU SAATLERİ BELİRLEYİN: Her gün aynı saatte yatıp kalkmak, biyolojik ritmi koruyarak uyku kalitesini artırır.

SABAH GÜNEŞ IŞIĞI ALIN: Güneş ışığı, vücudun doğal döngüsünü dengelemeye yardımcı olur.

EGZERSİZİ İHMAL ETMEYİN: Gün içinde en az 30 dakika egzersiz yapmak, uykuya geçiş sürecini iyileştirir ve dinç hissetmeyi sağlar.

AKŞAM SAATLERİNDE KAFEİN VE ALKOL TÜKETİMİNİ AZALTIN: Bu alışkanlık, uykuya dalmayı kolaylaştırarak kesintisiz bir uyku süreci sağlar.

KISA ŞEKERLEMELER YAPIN: Gün içinde yorgunluk hissedildiğinde, 20-30 dakikalık kısa bir uyku enerji seviyesini yükseltebilir.

STRES YÖNETİMİNE DİKKAT EDİN: Meditasyon, kitap okuma veya hafif müzik dinleme gibi rahatlatıcı aktiviteler, daha iyi bir uyku düzeni oluşturmanıza yardımcı olur.

Son olarak, uyku problemleri yaşayan bireylerin profesyonel destek almasının önemine değinen İliaz, "Sağlıklı bir yaşam için ne az ne de fazla uyku idealdir. Düzenli, kaliteli ve yeterli uyku, genel sağlığımız için kritik bir faktördür. Sürekli yorgunluk, uyku düzensizliği veya aşırı uyuma ihtiyacı hissedenlerin mutlaka bir uzmana danışması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.