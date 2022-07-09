İzmir’de sağlık emekçilerinden sessiz tepki
İki gün iş bırakan İzmirli sağlıkçılar, il sağlık müdürlüğü önünde iki saat süren bir oturma eylemi düzenledi. Seslerini duyurmak için sesiz kalan sağlık emekçileri taktıkları siyah şapkaları ve “Sorumluları affetmiyoruz” yazılı pankartlarıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı istifaya davet etti.
Yaşanan şiddet olaylarında yaşamını yitiren meslektaşlarını hazırladıkları dövizlerle anan sağlıkçılar, yaptıkları serbest kürsü etkinliği ile sorunlarını kamuoyu ile paylaştı. Sağlık emekçileri sağlık sistemindeki sorunların doktorlara fatura edildiğini söyledi.
SİSTEMİN KURBANI
Aydın’da eylem yapan sağlıkçılar, katledilen Karakaya’nın sistemin kurbanı olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: “Ölen yakınlarınız doktorların çabasına rağmen ölür. Ambulanslar aciliyeti olmayanların ambulansları meşgul etmesinden gecikir. Randevu bulamamanızın sebebi hasta yoğunluğudur. Doktorun yüzünüze bakmamasının sebebi doktorlar değil size üç dakika muayene süresini reva görenlerdir. Çaresiziz, öfkeliyiz” diyerek önlem alınmasını istediler.
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