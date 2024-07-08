Dar gelirli, yeterli beslenemiyor, hijyen malzemelerine ulaşmakta zorlanıyor

Yayınlanma: 08.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.07.2024 - 04:00

Açlık sınırı 19 bin 926 lira iken asgari ücretliler 17 bin TL, emekliler 10 bin TL alıyor. Engelli aylığı 4 bin 768 lira, 65 yaş aylığı 3 bin 982 TL iken öğrenci kredisi de yalnızca 2 bin TL. 65 yaş aylığının günlük karşılığının 133 TL, engelli aylığının günlük karşılığının 159 TL olduğunun altını çizen sağlık emekçileri, “Yurttaşın sağlık hizmetine daha fazla ihtiyacı olacağı dönem. Kronikleşen açlık ve yoksulluk hali, sağlık sisteminde sorunların da kronikleşmesine neden oluyor” yorumunu yapıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Sağlık hizmetlerinde temel tıkanma sebeplerinden birisi de artan açlık ve yoksulluk sorunu. Açlık ve yoksulluk sorunu, sağlık hizmetlerinin yetmezliğini beraberinde getiriyor” dedi.

SON 7 YILDA ARTTI

Yoksulluk ve açlığın daha fazla yurttaşın sağlığını olumsuz etkilediğinin, son 7 yılda da daha görünür olduğunu kaydeden Yalçınkaya, “10 bin TL emekli maaşı alan 4 kişilik bir ailenin kişi başı günlük geliri 83 TL. Bir bardak günlük sütün 11 TL, bir bardak pet şişe suyun 2 TL olduğu ortamda yurttaş; sağlıklı konut, sağlıklı gıda bir yana sağlıklı suya dahi erişimde sorun yaşıyor” ifadelerini kullandı.

HASTALIĞIN TEMELİ

Yoksulluk sınırı üstünde gelirin, sağlık hakkı olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, “En yüksek enflasyonun sudan elektiriğe, sütten hijyen malzemelerine yaşanması; alt gelir grubunu sağlıklı bir yaşamın temel ihtiyaçlarından uzaklaştırıyor. Uyuz vakalarından, kanser vakalarına, kronik hastalıklardan obezite ve oburluğa bir çok sağlık sorununun temeli: Yoksulluk hali” ifadelerini kullandı.

