Deprem bölgesine konteynır taşıyan TIR kaza yaptı

Sivas’ın Gürün ilçesinde deprem bölgesine konteynır taşıyan TIR yoldan çıkıp makas attı. Kazada kimse yaralanmazken yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

İHA
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 17:37
Deprem bölgesine konteynır taşıyan TIR kaza yaptı
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Sivas’ın Gürün ilçesi Kızılburun mevkiinde, Kayseri Pınarbaşı istikametinden Malatya’ istikametine giden S.Y idaresindeki 06 EE 2457 plakalı deprem bölgesine konteynır taşıyan TIR, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçerek makasladı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kazanın ardından polis ekiplerine haber verildi. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, TIR'ın mazot deposunun delinmesi sonucunda yola mazot aktı. Mazot ve yağışla beraber kayganlaşan yol yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatıldı.

Karayolları ve Gürün Belediyesi temizlik ekiplerinin yol temizleme çalışmalarının ardından TIR yoldan çekilerek yol yeniden trafiğe açıldı.


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