Dermatologlardan hekimlere empati çağrısı: 'Yetkiniz tüm hekimlere verilse ne hissedersiniz?'

Yayınlanma: 15.01.2025 - 16:01

Güncelleme: 15.01.2025 - 16:03

“Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandığı 7 ocak tarihinden itibaren tartışılıyor.

Değişiklikle estetik amaçlı uygulamaları gerçekleştirebilecek hekim ve sağlık kuruluşu kapsamı genişletildi. Sadece dermatologlar, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları ile bakanlık onaylı medikal estetik sertifikası bulunanlar değil, diğer branşlardaki hekimler de bakanlığın verdiği sertifikayı almaları halinde, medikal estetik müdahale yapabilecek. Bu yeni düzenleme sağlık camiasını

Türk Dermatoloji Derneği’nden sağlık dünyasını ikiye ayıran medikal estetik yönetmeliğine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Derneğin genel merkezinde düzenlenen basın açıklamasında dermatologlar, “Bütün kozmetik işlemler deriye yapılıyor. Sahip çıkmaya çalıştığımız şey deri. Derinizi dermatologlara emanet ediniz” çıkışında bulundu. Dernek merkez yönetim kurulu üyeleri, branş ayrımı yapılmaksızın tüm hekimlere bu işlemlerin serbest bırakılmasının, hekimlerin özel sektöre yönelip kozmetik işlem yapmasına neden olacağını ve kamuda çalışan hekim sayısında ciddi bir azalma yaşanacağını dile getirdi.

Sağlık otoriteleri ve yargı mercilerinin hatalı uygulamalar ve komplikasyonlar söz konusu olduğunda bilirkişi olarak en başta kendilerini görevlendirdiğini ifade eden dermatologlar, “Yetkili mercilerin bu tutumu ortadayken, farklı branşlara da aynı yetkilerin tanınması, büyük bir çelişki yaratmaktadır” yorumunda bulundu.

‘YETKİNLİKLERİMİZ DAĞITILDI’

Branşlarının itibarsızlaştırıldığını belirten dermatologlar, “Deri kanseri tanısı koyduğumuz dermoskopi muayenesinin performans puanı sıfırlandı. 10 dakikada 2 hastaya randevu verilerek, bir hasta muayenesi için ayrılabilecek süre ortalama 2-3 dakikaya düşürüldü. İki öğretim üyesi bulunan kliniğe 50’ye yakın asistan atanarak, bir hocanın 25 asistanı eğitmesi beklendi. Bir gece ansızın yayınlanan yönetmelikle, kozmetik işlemlerdeki yetkinliklerimiz tüm branşlara dağıtıldı. Branşımıza karşı yürütülen bu planlı değersizleştirme politikasının sebebi nedir?” tepkisini dile getirdi.

‘YETERLİ HEKİM VAR’

Branşlarının 3 binden fazla saç, deri ve tırnak hastalığını kapsayan geniş bir uzmanlık dalı olduğunu kaydeden dermatologlar, “Hedef sadece dolgu, botoks ve mezoterapi değildir. Her türlü deri hastasına müdahale etme yetkisinin farklı branşlara verilmesi, halk sağlığını tehdit etmekte ve kontrolsüz uygulamalara kapı aralamaktadır” ifadesini kullandı. Alternatif arayışlardan vazgeçilmesi gerektiğini düşünen dermatologlar, “Kozmetik uygulamaların toplumda çılgınlık boyutuna ulaşan kontrolsüz artışını etik sınırlara çekebilmek, komplikasyonları en aza indirebilmek ve bunları yönetebilmek için eğitimi, donanımı ve yetkisi olan yeterli sayıda hekim mevcuttur” değerlendirmesinde bulundu.

‘NE HİSSEDERSİNİZ? ’

Farklı branştaki hekim meslektaşlarına seslenen dermatologlar şu soruları yöneltti: “Gözlük yazma yetkisi tüm hekimlere hatta optisyenlere verilse ne hissedersiniz? Eskiden köylerde sünnetçiler vardı diyerek, sünnet yapma yetkisi tüm hekimlere açılsa ne düşünürsünüz? Eskiden kadınlar kendi başına doğum yapardı diyerek, doğum yaptırma yetkisi tüm hekimlere açılsa bu doğru olur mu? Diş çekimi ve diş dolgu yapma yetkisi tüm hekimlere verilse ne hissedersiniz?”