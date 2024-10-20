Dişlerimizi korumak için şekerli gıdalardan uzak durmak yeterli mi?

Yayınlanma: 20.10.2024 - 15:08

Güncelleme: 20.10.2024 - 15:08

Araştırmalar diş eti sağlığının kalp hastalığından diyabet ve hatta Alzheimer'a kadar pek çok rahatsızlıkla bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Peki diş ve diş eti sağlığımızı korumak için şekerli gıdalardan uzak durmak yeterli mi?

BBC Food'un haberine göre dişlere zarar veren gıdalar kadar ağız sağlığını koruyan besinler de önemli.

Özel bir dişçi kliniğinde diyetisyen olarak çalışan Anna Groom, diş sağlığı için C ve D vitaminleri ile kalsiyum ve fosforun önemine dikkat çekiyor.

C vitamininin kolajen sentezinde, dolayısıyla sağlıklı dokuların korunmasında rol oynadığını hatırlatan Groom, eksikliğinde diş eti kanamaları görüldüğünü söylüyor.

D vitamini ise vücudun yeteri kadar kalsiyum tutmasına yardımcı olarak dişleri koruyor.

Fosfor da kalsiyum ile birlikte çalışıyor.

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C vitamini eksikliği nadir rastlanan bir durum ama domates, biber, brokoli, hatta patateste bol miktarda bulunuyor.

D vitamini ise yağlı balıklar, yumurta ve et ürünlerinde mevcut ancak gıda yoluyla yeteri miktarda almak zor.

İngiltere'deki Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) uzmanları özellikle sonbahar ve kış aylarında D vitaminin takviye olarak alınmasını öneriyor.

Süt ürünleri, brokoli, portakal ve tofu iyi kalsiyum kaynakları arasında gösteriliyor.

Fosfor ise et, yumurta, fındık, süt ürünleri ve tam tahıllı gıdalarda bol miktarda bulunuyor.

Nisan ayında yapılan küçük bir araştırmada diyetin diş sağlığına etkisi araştırıldı.

Daha az et ve işlenmiş karbonhidrat tüketerek iltihabı düşüren, Omega-3, yağlı asitler, antioksidanlar, bitki nitratları, lifler ile C v D vitamini açısından zengin bir diyeti takip edenlerde diş eti iltihabı ve kanamalarının azaldığı görüldü.

Ancak bu 30 kişilik küçük bir deneydi ve kesin sonuçlar için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

HANGİ GIDALAR ZARARLI?

Gazlı içecekler ve şekerli gıdalar dişlerin en büyük düşmanı.

Ama ağız sağlığına zarar veren başka gıdalar da var:

Limonlu sıcak su diş minesini aşındırıyor.

Kuru meyveler dişlere yapışıyor ve temizlemesi zor oluyor.

Cips dişlere yapışıyor.

Bazı meyveli çayların şeker oranları çok yüksek olabiliyor.

Soda asidik olduğu için yemekle birlikte tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Meyveli atıştırmalıklar dişlere yapışıyor.

Fermente gıdalar asidik özellikleri nedeniyle aşındırıcı.

Bu listedeki yiyecek içecekleri yemek saati dışında tüketiyorsanız ağzınızı çalkalayarak zararı azaltabilirsiniz.

Şekersiz sakız çiğnemek ya da bir lokma peynir yemek de faydalı olabiliyor.

ATIŞTIRMALIKLARA DİKKAT

Her şekerli ya da nişastası yüksek gıda tükettiğinizde ağzınızın PH seviyesi düşüyor.

Çünkü şekerden beslenen bakteriler asit salgılıyor.

Yarım saatte bir bir şeyler atıştırıyorsanız bu ağzınızın asitli ortamdan hiç mola alamaması anlamına geliyor ve çürük riski artıyor.

İngiliz Dişhekimleri Derneği'nden Profesör Damien Walmsley "Sürekli atıştırıyorsanız dişlerinizde hızla çürükler oluşacaktır" uyarısında bulunuyor.

Maalesef meyveler de aynı etkiyi gösteriyor.

Uzmanlar gün boyu doğal şekerleri yüksek meyveler yemenin de çürük riskini artırdığını söylüyor.

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Ara öğün sayısının günde iki üç ile sınırlı tutulması ve şekerli ya da asitli içeceklerin yemek saatlerinde tüketilmesini tavsiye ediyor.

Walmsley yemek sırasında yiyecekleri çiğnemenin tükürük üretimini artırdığını hatırlatıyor.

"Yemek zamanlarında tükürük üretiminin uyarılması, zararlı asitleri ve yiyecek parçacıklarını dişlerden uzaklaştırır ve asidi etkisiz hale getirmeye yardımcı olarak dişleri çürümeye karşı korur" diyor.

Uzmanlar iyi beslenmeyle birlikte düzenli diş fırçalamanın, diş ipi kullanmanın ve diş temizliği yaptırmanın şart olduğunu hatırlatıyor.