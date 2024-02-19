Diyetisyenler uyardı: Mevsim geçişlerinde Omega-3 içeren besilerin önemi

Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:28

Güncelleme: 19.02.2024 - 13:28

Diyetisyen Pınar Doğan, mevsim geçişlerinde beslenme düzenimizde dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.

Vücudun hastalık oluşturma potansiyeline sahip mikroorganizmalar ile mücadele eden ve çeşitli hastalıkların gelişimine engel olan sistemine bağışıklık adı verildiğini dile getiren Diyetisyen Doğan, C Vitamini, A Vitamini, demir bakımından zengin besinler, kalsiyum ve protein içeren gıdalar, yaban mersini ve bitter gibi antioksidan bakımından güçlü besinlerin soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirdiğini söyledi. Diyetisyen Doğan ayrıca, badem, çekirdek, ceviz ve fındık gibi besin değeri yüksek kuruyemişler, Omega-3 değeri yüksek besinler olan deniz ürünleri ve bitkisel protein barındıran bakliyatlar ve yoğurt gibi probiyotik içeren besinlerin düzenli tüketilmesi konusuna dikkat çekti.

Diyetisyen Doğan, bağışıklığı olumsuz etkileyen besinleri ise şöyle sıraladı:

"Trans yağlar (kızartmalar, fast-food, pasta vb.), işlenmiş paketli gıdalar (çikolata, cips gibi paketli atıştırmalıklar), işlenmiş etler (salam, sosis vb.), gluten içeren gıdalar (buğday unu, pide, lavaş, ekmek) -Rafine seker içeren yiyecekler"

UYKU DÜZENİNE DİKKAT EDİLMELİ

Bağışıklık sistemini güçlendirme yollarına da değinen Doğan, dengeli beslenme kurallarına uyulması, her besinden gerekli ölçülerde ve dengeli olarak tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Hareketsiz yasam tarzından uzak durulması ve düzenli egzersiz yapılmasını söyleyen Diyetisyen Doğan, "Uyku düzenine dikkat etmeli ve bol sıvı tüketmelisiniz. Aşırı stresten uzak durmalı ya da stres yönetimi için gerekirse uzman yardımı almalısınız. İdeal kiloyu korumak ya da ideal kiloya ulaşmak önemlidir. Bunun için uzman yardımı alabilirsiniz. Ayrıca alkol, sigara gibi zararlı alışkanlıklardan da uzak durulmalıdır" şeklinde konuştu.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE BESLENMEYE DİKKAT

Mevsim geçişlerinde ani ısı değişimleri ile yorgunluk, halsizlik, sürekli karbonhidrat yeme isteği ve hastalıkların görülebildiğini; yeterli ve dengeli beslenmeyle bu şikayetlerden kurtulmanın mümkün olduğunun belirten Diyetisyen Doğan, "Bol su içerek hastalıklardan korunun. Günde 8-12 bardak su tüketmeyi ihmal etmeyin. Oruç tutanlar da oruç tutulan saatler dışında aralıklı ve sık sık 8-12 bardak su tüketmeye dikkat etmelidir. Bitki çayı tüketimini bir uzman tavsiyesiyle gerçekleştirin. Kahveyi az, bitki çayını daha çok tüketin. Halsizlik, yorgunluk için bol sebze, meyve tüketin. Ramazan’da oruç tutacaksanız ve sağlık sorununuz varsa, öncesinde doktorunuza danışın. Uzun saatler aç kalmak kan şekerinin düzensiz düşmesi ve yükselmesine neden olabileceğinden, bahar yorgunluğunu daha fazla hissetmenize neden olur. Haftada 2 kez balık tüketin. Omega-3 yağ asitleri içeren besinleri tüketin. Yağlı tohumlar olan kuru yemişler, ceviz fındık, badem gibi besinler Omega-3’den zengin kaynaklardır" ifadelerini kullandı.

"AKŞAM YEMEKLERİNİZİ HAFİFLETİN"

Fiziksel aktivitelerin ihmal edilmemesi gerektiğine de dikkat çeken Diyetisyen Doğan, "Egzersiz yapın, merdiven çıkarak, tempolu yürüyüşler yaparak aktivitenizi artırın. Akşam yemeklerinizi hafifletin, iftarda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının. Kaliteli bir uyku ile güne daha dinlenmiş ve enerjik başlayın. Günde 6-8 saat uyumaya dikkat edin" dedi.