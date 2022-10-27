Son Dakika... Bakan Fahrettin Koca duyurdu: İntörn doktorların aylık ödemeleri net asgari ücret seviyesine çıkarıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intörn doktorlar ve diş hekimliği 5. sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2022 Perşembe, 20:55
Son Dakika... Bakan Fahrettin Koca duyurdu: İntörn doktorların aylık ödemeleri net asgari ücret seviyesine çıkarıldı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, intörn doktorlar ile diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini açıkladı.

Bakan Koca, "İntörn doktorlar ile diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi" dedi. 


Sağlık Bakanı Sağlık fahrettin koca

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