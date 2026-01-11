Düzensiz uyku, şeker hastalığı ve enfeksiyon gibi durumlara yatkınlığı artırıyor: Hafta sonu yetmiyor

Hafta içi biriken uykusuzluğu hafta sonu uzun saatler uyuyarak telafi etmeye çalışanların sayısı az değil. Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık, sanılanın aksine yorgunluğu gidermekte çoğu zaman yetersiz kalıyor. Hafta sonu yapılan “uyku telafisi”, biyolojik saati bozarak yeni haftaya daha halsiz başlanmasına neden olabiliyor.

Türk Toraks Derneği Uykuda Solunum Bozuklukları Çalışma Grubu Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, düzensiz uyku alışkanlıklarının biyolojik saati bozduğunu, kalıcı yorgunluk, dikkat azalması ve sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti.

Hafta içi çeşitli nedenlerle yeterli sürede uyuyamayan kişilerin, hafta sonu daha fazla uyuyarak bu açığı tam anlamıyla telafi etmesinin söz konusu olmadığını belirten Taşbakan, “Bu durun sağlıklı bir borç ödeme yöntemi değildir” diye ekledi.

Düzensiz uykunun öncelikle dikkat ve konsantrasyon kaybına neden olduğunu aktaran Taşbakan, “Bunun sonucu olarak kişinin günlük hayatta iş ve akademik başarısı olumsuz etkilenebilir. Bunun yanında iş ortamında ve trafikte kaza yapma riskini artırarak ciddi sonuçlara neden olabilir. Dikkat azalması ek olarak kişinin hafıza ve öğrenme fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Düzensiz uyku bunların yanında vücudun metabolik fonksiyonlarını ve bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Bunun sonucu olarak şişmanlık, şeker hastalığı ve enfeksiyonlar gibi durumlara yatkınlık artar” dedi.

‘HALSİZLİK OLUR’

Cuma ve cumartesi akşamları geç yatmanın ve ertesi günler geç kalkmanın biyolojik saati olumsuz etkilediğini belirten Taşbakan, “Bu durum organizmanın biyolojik saati farklı algılaması ve uyku düzenini sağlayan hormonal dengenin bozulmasına neden olur. Sonuç olarak kişi pazar akşamı zamanında yatmada ve pazartesi erken kalkmada zorlanır. Bu durun, halsizlik, uykusuzlık, dikkat azlığı gibi olumsuz gündüz yakınmalarına neden olur” diye konuştu.

Hafta içi her gün yeteri kadar düzenli uyumak şartıyla hafta sonu 1-2 saat fazla uyumanın normal sayılabileceğini ifade eden Taşbakan, “Kullandığımız tablet ve akıllı telefonlar mavi ışık yayarak uyku için gerekli hormonların vücudumuzda salgılanmasını azaltarak uykuya geçmeyi zorlaştırır. Kafein de uykuya geçmeyi zorlaştıran uyanık kalmayı sağlayan bir maddedir. Sonuç olarak uykuya geçmede gecikme, uykunun yüzeyel ve kalitesiz olması söz konusu” diye ekledi.