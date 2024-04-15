Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 10:51
Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı
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Jandarma ekipleri, kentte kaçak göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmasıyla yasadışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Irak uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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