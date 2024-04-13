Bodrum'da 23 kaçak göçmen kurtarıldı, 16 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kaçak göçmen kurtarılırken, lastik botla Avrupa’ya çıkmaya çalışan 16 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 17:20
Bodrum'da 23 kaçak göçmen kurtarıldı, 16 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11 Nisan saat 05.10’da Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen aralarında 8’i çocuk olmak üzere toplamda 23 kaçak göçmeni kurtardı.

Ekipler aynı tarihte saat 22.20’de lastik botla Avrupa’ya çıkmaya çalışan aralarında 6’sı çocuk olmak üzere 16 kaçak göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 


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