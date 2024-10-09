Ekim ayında hangi balıklar yenir?

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Balık mevsiminde yenilmesi gereken bir besindir" vurgusu yaparak ekim ayında yenilebilecek balıkları sıraladı.

Ekim ayında hangi balıklar yenir?
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İHA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 00:18

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Balık mevsiminde yenilmesi gereken bir besindir" vurgusu yaparak ekim ayında yenilebilecek balıkları sıraladı.

Bakanlık, paylaşımına, "Balıkları dondurmadan önce hafif tuzlamakta fayda var. Etin diriliğini muhafaza eder" notunu düştü.

Ekim ayında; palamut, mezgit, levrek, çipura, zargana ve sardalya tüketilmesi önerildi.


Etiketler: #balık #tarım ve orman bakanlığı

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