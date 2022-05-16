Göz seğirmesi neden olur, nasıl geçer?

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:21

Göz seğirmesi, halk arasında farklı anlamlar yüklenmiş olsa da göz kasları ile ilgili bir sorundan kaynaklanmaktadır. Göz seğirmesi pek çok kişi tarafından yaşandığı için çoğu kişi tarafından bir sorun olarak görülmez. Ancak göz seğirmesi göz kasları ile ilgili bir sağlık sorunudur. Göz kaslarındaki spazmların hangi aralıklar ile gerçekleştiği bilinmemektedir.

GÖZ SEĞİRMESİ NEDİR?

Tıbbi adı miyokimi olan göz seğirmesi, göz kasları ile alakalı bir sağlık sorunudur. Göz seğirmesi göz kapaklarını kontrol eden orbicularis oculi adı verilen kasların istemsiz spazmları ile ortaya çıkar. Göz seğirmesi yoğun olarak yaşandığı zaman kişinin hayatını olumsuz etkiler. Hastalar tarafından göz kapağının çekilmesi olarak tariflenen göz seğirmesi, aynı anda hem sağ hem sol gözde görülebilir. Göz seğirmesi sırasında ağrı ve acı olmaz. Göz seğirmesi çoğu zaman kendiliğinden geçer.

GÖZ SEĞİRMESİ NEDEN OLUR?

Göz seğirmeleri genellikle kısa süreli yaşanıp geçtiği için bireyler bir hekime başvurmaz ve seğirmenin kesin nedeni belirlenemez.

Göz seğirmesinin kesin nedeni bilinmemek ile birlikte nadiren nörolojik hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Göz seğirmesi sadece sol ya da sadece sağ gözde görülebileceği gibi her iki gözde de görülebilir.

Göz seğirmesinin başlıca nedenleri:

-Stres

-Yorgunluk

-Uykusuzluk

-Aşırı kafein tüketimi

-Göz kuruluğu

-Göz kapağının zorlanması

-Kornea çizikleri

-Göz enfeksiyonları

-Uzun süre parlak ışığa maruz kalmak

-Bazı ilaçların yan etkisi

-D vitamini eksikliği

-Sigara ve alkol tüketimi

-Magnezyum eksikliği

Bazı göz hastalıkları da seğirmeye neden olan faktörler arasında yer aldığından göz seğirmesinin önlenebilmesi için mutlaka göz muayenesinden geçilmelidir.

GÖZ SEĞİRMESİ NASIL GEÇER?

Göz seğirmesi çoğunlukla kendiliğinden geçer. Ancak göz seğirmesi 2 haftadan uzun sürerse bir göz doktoruna başvurulmalıdır. Nadir durumlarda göz seğirmesi beyin ve sinir sistemi bozukluklarının belirtisi olabilir.

Göz seğirmesinin geçmesi için göz seğirmesinin nedeni belirlenmelidir.

GÖZ SEĞİRMESİNE NE İYİ GELİR?

Göz seğirmesine yol açan etkenler çoğu zaman kişinin yaşam tarzıyla ilişkilidir. Göz seğirmesine neden olan etken bulunduktan sonra göz seğirmesine neyin iyi geleceği daha kolay belirlenir.

Aşırı kafein tüketiminden uzak durmak, düzenli uyku, stresten uzak durmak, gevşeme ve esneme hareketleri yapmak, göze ılık kompres uygulamak göz seğirmesine iyi gelecek uygulamalardır. Eğer göz seğirmesinin sebebi uzun süre bilgisayar ışığına maruz kalmak ise bilgisayar başında uzun süre kalmamak ya da hekim tavsiye ile dinlendirici bir gözlük kullanmak gerekebilir.