Hamilelik belirtileri nelerdir? Hamilelik belirtileri ne zaman başlar?

17 Mayıs 2022 Salı, 12:00

Anne adayları için hamile olup olmadığını anlamaya çalışmak heyecanlı bir süreçtir. Hamilelik nedeniyle salgılanan hormonlar, hamilelik belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olur.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hamilelik belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Gebeliğin birçok farklı belirtisi vardır. Hamileliğin ilk belirtileri östrojen ve progesteron hormonlarının artışıdır. Bu hormonların artışı kadınların vücudunda değişikliklere neden olur.

Yaygın hamilelik belirtileri:

Adet gecikmesi: Gebeliğin en yaygın belirtisi adet görmemektir. Ancak her adet gecikmesi gebeliğe yorulmamalıdır.

Mide bulantısı ve kusma: Sıkça görülen gebelik belirtilerinden biri de mide bulantısıdır. Gebelik ile ortaya çıkan progesteron hormonu yiyeceklerin yemek borusundan daha yavaş ilerlemesine sebep olur. Bu da mide bulantısına neden olur. Gebeliğe bağlı mide bulantısı özellikle sabahları görülür. Bazı zamanlarda mide bulantısına kusma da eşlik eder.

Meme hassasiyeti: Gebeliğin ortaya çıkması ile birlikte göğüslerde değişiklik meydana gelir. Artan hormonlar göğüslerde büyümeye, göğüs ucunda renk değişimine ve göğüslerde ağrıya neden olur.

Yorgunluk ve halsizlik: Gebelik sonrası artan progesteron hormonu yorgunluk ve uyuma isteğini arttırabilir.

Sık idrara çıkma: Hormonlardaki değişim idrar üretimini arttırır. Bu da sık idrara çıkma ihtiyacı doğurur.

Kanamalar: Bazı kadınlarda hafif kanama ve akıntı gebeliğin ilk belirtileri arasında görülebilir.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Anne olmaya hazırlanan kadınların en merak ettiği konulardan biri de hamilelik belirtilerinin en erken ne zaman görülmeye başlanacağıdır. Gebelik, cinsel ilişkiden yaklaşık 2-3 hafta sonra gerçekleşir. Hamilelik belirtilerinin ortaya çıkması kişiden kişiye değişir. Bazı kadınlarda hamilelik başladıktan 1 hafta sonra belirtiler görülmeye başlanırken bazı kadınlar ise bir kaç ay sonra gebelik semptomları görmeye başlar.

Genellikle gebelik belirtileri adet gecikmesinin ardından ortaya çıkar. Gebeliğin bir kan testinde görülebilmesi için cinsel ilişki üzerinden 14 gün geçmesi gereklidir.

HAMİLELİĞİN İLK HAFTADAKİ BELİRTİLERİ

Embriyonun rahmi tutunmasının ardından bir kanama gerçekleşir. Buna halk arasında yerleşme kanaması da denir. Bu lekelenme hamileliğin ilk belirtisi olarak görülür. Bu belirti her kadın da görülmez. Kokulara karşı duyarlılık da hamileliğin ilk belirtilerindedir. İlk haftada bazı kadınlarda hiç belirti görülmeyebilir. Hamileliğin ilk haftasında gebelerde baş ağrısı görülebilir. Gebeliğin ilk haftasında özellikle sabahları görülen bir mide bulantısı yaşayabilirsiniz.

HAMİLELİĞİN İLK AY BELİRTİLERİ

Gebeliğin ilk ay belirtileri arasında adet görmeme vardır. Kasık ağrısı da gebeliğin ilk aylarında ortaya çıka bir belirtidir. Gebeliğin ilk ayında hormonların artması ile vücutta şişme ve ödem olabilir. Sık idrara çıkma da gebeliğin ilk ay belirtilerindendir.

Tüm bu belirtileri kendi başına gebeliğin belirlenmesi için yeterli değildir. Bu belirtiler başka hastalıkların semptomları olarak da ortaya çıkabilir. Gebe olduğunuzu düşünüyorsanız mutlaka bir gebelik testi yaptırmalısınız. En güvenilir gebelik sonucu hamileliğin 10. gününden sonra yapılan testler ile ortaya çıkar.