'En kötü günler geride kaldı' diyor ama... Bakan bizimle eğleniyor
Omicron varyantıyla beraber Türkiye’de vaka sayıları her gün yeni bir rekor kırıyor. Sağlık Bakanı Koca’ya göreyse ‘her şey yolunda’ ama haftalık ölüm sayısı binleri aştı. CHP’li İlgezdi, Koca’nın “En kötü günler geride kaldı” sözlerine tepki gösterdi.
Türkiye’nin koronavirüs tablosu Omicron varyantıyla beraber her geçen gün ağırlaşıyor. Bu tabloyu ise koronavirüse karşı alınan ve alınmayan kararlar doğrudan etkiledi. Uzmanlar aşı olmayanlar için seyahat, etkinlik, işyeri ve okullarda PCR test zorunluluğunun kalkmasını ve test için temaslı olunsa dahi semptom göstermeyenlere test yapılmaması virüsün yurttaşlar arasında hızla yayılmasına neden oldu.
HAFTADA BİN ÖLÜM
Korona günlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aldığı ve almadığı kararlar tepki çekti. Bakan Koca’nın “Gripten kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak açıklasak salgından farklı olmadığını göreceğiz. Müsterih olunuz, en kötü günler geride kaldı” sözleri de tepkiye neden oldu. 15 Ağustos’tan beri koronavirüs kaynaklı günlük ölümlerin 150’nin altına düşmediğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi “‘Endişe etmeyin, hastalık eskisi kadar güçlü değil’ derken günde ortalama 202 kişinin öldüğünü unutuyor galiba. 15 Ağustos’tan beri 34 bin 40 kişi yaşamını yitirdi” sözleriyle Bakan Koca’yı eleştirdi. Geçen yıl ölüm istatistiklerinin de açıklanmadığını anımsatan İlgezdi, “Salgının başından beri böyle bir tablo ile ilk defa karşılaşıyoruz. Son 6 aydır haftada binden fazla vatandaşımızı kaybediyoruz. Tüm Covid ölümlerinin sebebi bakanlık ve iktidardır” ifadelerini kullandı.
HIZLI TEST ELEŞTİRİSİ
Hızlı kit konusunda da adım atılmamasını eleştiren İlgezdi, “Bilim Kurulu’nun tavsiyesine rağmen bir çalışma yapılmamıştır. ‘Almanya için en güvenilir hızlı testleri biz veriyoruz’ diye övünen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya açıkça soruyorum: Hızlı testler neden bizim ülkemiz, bizim vatandaşlarımız için kullanılmıyor? Sizin gözünüzde Almanya vatandaşları bizim vatandaşlarımızdan daha mı değerli? Bilim Kurulu kullanılmalı tavsiyesini vermiş. Neden bu tavsiyeye uymuyorsunuz? Yoksa bilim kurulunu bir paravan olarak kullanıp istediğiniz kararları alıp, onları bu kararların onaylatıcısı olarak mı konumlandırıyorsunuz?” diyerek eleştirilerini sıraladı.
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