Sivas'ta 'karbonmonoksit' dehşeti: Fırın bacasından sızan gaz 3 kişiyi zehirledi

Sivas’ta bir fırın işletmesinin bacasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 3 kişi zehirlendi.

Sivas'ta 'karbonmonoksit' dehşeti: Fırın bacasından sızan gaz 3 kişiyi zehirledi
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:21

Edinilen bilgilere göre, olay, gece saatlerinde Demircilerardı Mahallesi’nde bulunan bir fırında meydana geldi. Fırının bacasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 3 kişi zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD KBRN ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Gazdan etkilenen vatandaşlar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken konuyla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #sivas #karbonmonoksit #karbonmonoksit gazı #Karbonmonoksit zehirlenmesi

İlgili Haberler

Sivas'ın çok sevilen bu lezzeti kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak: Mücrim tarifi

Sivas'ın çok sevilen bu lezzeti kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak: Mücrim tarifi
Yakayı ele verdiler! Sivas'ta evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Yakayı ele verdiler! Sivas'ta evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
Sivasspor 9 kişi kaldı, Eyüp 89'da kazandı

Sivasspor 9 kişi kaldı, Eyüp 89'da kazandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler