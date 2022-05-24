Ferritin nedir? Ferritin yüksekliği ve düşüklüğü
Ferritin nedir? Ferritin düşüklüğü neden olur? Ferritin yüksekliği neden olur? Ferritin yüksekliği ve düşüklüğünün belirtileri nelerdir?
Demir insan vücudu için oldukça önemli bir minareldir. Ferritin besinler arcılıyla alınan demirin depolanmasını sağlayan proteine denir. Ferritin proteini demirin vücuda tekrar salınımını sağlar. Ferritini en fazla barındıran hücrelerin başında karaciğer gelir. kansızlık teşhisi konurken s demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, gibi demir depolarını gösteren bir takım parametrelere bakılır.
FERRİTİN NEDİR?
Ferritin testi vücuttaki demir miktarı ve kapasitesi hakkında detaylı bilgiye sahip olunmasını sağlar.
Vücuttaki ideal ferritin proteini seviyesi yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterer. Ancak genel olarak erkeklerde 20-500 ml/ng, kadınlarda ise 20-200 ml/ng'dir.
FERRİTİN DÜŞÜKLÜĞÜ
Ferritin değeri ideal değerin altında çıkması vücuttaki demir oranının azlığını gösterir. Demir eksikliği halk arasında kansızlık ya da anemi olarak da adlandırılır.
Ferritin düşüklüğü olan kişiler genellikle kendini halsiz ve yorgun hisseder. Ferritin düşüklüğü, odaklanamama, cinsel isteksizlik, depresyon ve daha ciddi hastalıklara neden olabilir.
Ferritin düşüklüğünün sebepleri:
- Yüksek miktarda çay ve kahve tüketmek
-Sık doğum yapmak
-Kan kaybı
-Sağlıksız beslenmek
-Düşük, kürtaş, erken doğum
FERRİTİN YÜKSEKLİĞİ
Ferritin değerinin yüksek olması vücutta gerekenden çok fazla demir depolandığını gösterir. Yüksek demir miktarı zehirlenmeye neden olabilir. Ferritin yüksekliği, eklem ağrısına, kilo kaybına, cinsel isteksizliğe ve çarpıntıya neden olur.
FERRİTİN YÜKSEKLİĞİNİN NEDENLERİ?
Ferritin yüksekliği genel olarak karaciğer rahatsızlıkları nedeniyle ortaya çıkar. Lösemi, tip 2 diyabet, hepatit c, aşırı alkol tüketimi yüksek ferrtine neden olur.
Video Haberler
- Çaldıkları motor parçalarını satamayınca 'çaya attılar'
- Ermenistan'da göstericiler Dışişleri Bakanlığını bastı
- Ceyhan'dan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması
- Gazeteci Ali Ekber Ertürk'e veda
- Arkadaşlarını öldürüp, intihar süsü verdiler
- Evinin balkonunda ölü bulundu
- Kırmızı listede yer alan 'alaca sansar' görüntülendi
- Bakan Kirişci'den 'Anadolu leoparı' açıklaması
- Sabaha karşı dehşete uyandılar
- Eylem hazırlığındaki IŞİD'li canlı bomba yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bardağı fırlatmıştı! Selçuk Tepeli yayını böyle açtı
- Saat 22.00'de 'kaçış planı' açıklayacak
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- 'Üçüncü ittifak geliyor, sıkı dursunlar'
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- Johnny Depp - Amber Heard davasında 'Türkiye' ayrıntısı
- MSB acı haberi duyurdu: 4 şehit
- 'Troller' ortaya atmıştı, Bahçeli tekrarladı
- İkinci turdaki oy tercihini değiştirdi!
- 'Yeşil ceket giymekle...'