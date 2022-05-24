Ferritin nedir? Ferritin yüksekliği ve düşüklüğü

24 Mayıs 2022 Salı, 15:03

Demir insan vücudu için oldukça önemli bir minareldir. Ferritin besinler arcılıyla alınan demirin depolanmasını sağlayan proteine denir. Ferritin proteini demirin vücuda tekrar salınımını sağlar. Ferritini en fazla barındıran hücrelerin başında karaciğer gelir. kansızlık teşhisi konurken s demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, gibi demir depolarını gösteren bir takım parametrelere bakılır.

FERRİTİN NEDİR?

Ferritin testi vücuttaki demir miktarı ve kapasitesi hakkında detaylı bilgiye sahip olunmasını sağlar.

Vücuttaki ideal ferritin proteini seviyesi yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterer. Ancak genel olarak erkeklerde 20-500 ml/ng, kadınlarda ise 20-200 ml/ng'dir.

FERRİTİN DÜŞÜKLÜĞÜ

Ferritin değeri ideal değerin altında çıkması vücuttaki demir oranının azlığını gösterir. Demir eksikliği halk arasında kansızlık ya da anemi olarak da adlandırılır.

Ferritin düşüklüğü olan kişiler genellikle kendini halsiz ve yorgun hisseder. Ferritin düşüklüğü, odaklanamama, cinsel isteksizlik, depresyon ve daha ciddi hastalıklara neden olabilir.

Ferritin düşüklüğünün sebepleri:

- Yüksek miktarda çay ve kahve tüketmek

-Sık doğum yapmak

-Kan kaybı

-Sağlıksız beslenmek

-Düşük, kürtaş, erken doğum

FERRİTİN YÜKSEKLİĞİ

Ferritin değerinin yüksek olması vücutta gerekenden çok fazla demir depolandığını gösterir. Yüksek demir miktarı zehirlenmeye neden olabilir. Ferritin yüksekliği, eklem ağrısına, kilo kaybına, cinsel isteksizliğe ve çarpıntıya neden olur.

FERRİTİN YÜKSEKLİĞİNİN NEDENLERİ?

Ferritin yüksekliği genel olarak karaciğer rahatsızlıkları nedeniyle ortaya çıkar. Lösemi, tip 2 diyabet, hepatit c, aşırı alkol tüketimi yüksek ferrtine neden olur.