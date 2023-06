13 Haziran Dünya Albinizm Farkındalık Günü: Albinizm nedir? Albinizmin tedavisi var mı?

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yayımlanan 2021 Albinizm Raporu'na göre, albinizme, Kuzey Amerika ve Avrupa'da her 17 bin ila 20 bin kişide 1, Avustralya'da her 17 bin kişide 1, Yeni Zelanda'da her 16 bin kişide 1 rastlanıyor. Resmi olmayan verilere göre, Hindistan'da yaklaşık 150 bin, Çin’de ise 90 bin albino bulunuyor. Yaklaşık 60 milyon kişinin yaşadığı Tanzanya’da her 1400 kişiden biri albino doğuyor.