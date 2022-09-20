21 Eylül Dünya Alzheimer Günü: Hastalığın riski nasıl azaltılır?
Dünyada genelinde yaşlı nüfusun artmasıyla büyük artış yaşanan Alzheimer hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak ve bununla mücadele edenlere destek olmak amacıyla her yıl 21 Eylül “Dünya Alzheimer Günü” olarak kutlanıyor. Kişinin bilişsel fonksiyonlarının azalmasına neden olan Alzheimer’ın günümüzde demansa en sık neden olan hastalık.
Alzheimer hastalığı nedir?
Halk arasında “bunama” olarak tanımlanan ve demans türlerinden biri olan Alzheimer, zaman içinde beyin hücrelerinin ölümüne bağlı olarak gelişen bir hastalık.
Yaşın ilerlemesiyle beraber beyin hücrelerinde yaşanan kayıp normal kabul edilse de Alzheimer’da oluşan hücre kaybının olması beklenenden çok daha hızlı ve fazlagerçekleşir.
Unutkanlık ile nasıl başa çıkılır?
-Günlük işlerinizi, planlarınızı ve randevularınızı not alın.
-Alışverişe çıkarken liste yapın.
-Önemli telefon numaralarını bir yere yazın, kaydedin.
-Bir şeyi nasıl yapacağınızı unutuyorsanız yapış sırasını yazın.
-Eşyalarınızı koyduğunuz yeri sürekli olarak unutuyorsanız hep aynı yere koymaya özen gösterin.
-Konuştuğunuz kişiye dikkatinizi verin, odaklanmaya çalışın. Mümkünse bu konuşmaları sessiz ortamda yapın.
Alzheimer'ın tedavisi var mı?
Muayene ve testler sonucunda hastalığın seyrine göre Alzheimer tanısı konduğunu paylaşan Prof. Dr. Kütükçü, “Kişiye özel olarak tedavilere genellikle düşük dozda ilaç kullanımı ile başlanıyor. İlerleyen dönemde hasta tekrar incelenerek gerekli durumlarda ilaçların dozu artırılabilir. İlaç dışı tedavilerde ise; sağlıklı ve dengeli beslenmeyi, fiziksel aktivite ve egzersizi, kilo kontrolünü, stresi azaltma ve kontrol altına almayı, sosyal aktiviteler, hipertansiyon, diyabet kontrolü gibi riskleri azaltmayı ve bunların düzenli hale getirilmesi sayılabilir. Kişinin günlük aktivitelerinin kendi başına yapılabilmesini hedefleyen tedavi yöntemleri sayesinde hasta ve yakınlarının yaşam kalitesinin artırılması hedeflenir” açıklamasında bulundu.
Alzheimer riski nasıl azaltılır?
Alzheimer’ın ilerleyişinin yavaşlatılmasına yönelik farklı tedavi yaklaşımları mevcut. Alzheimer riskini azaltmak için düzenli zihinsel faaliyetler yapılmalı. Okumak, yeni bilgiler edinmek, araştırma yapmak, yeni bir dil öğrenmek ve bunların yanı sıra sağlıklı ve dengeli beslenmek, düzenli egzersiz ve düzenli uyku da Alzheimer riskini azaltır.
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