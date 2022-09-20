21 Eylül Dünya Alzheimer Günü: Hastalığın riski nasıl azaltılır?

Dünyada genelinde yaşlı nüfusun artmasıyla büyük artış yaşanan Alzheimer hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak ve bununla mücadele edenlere destek olmak amacıyla her yıl 21 Eylül “Dünya Alzheimer Günü” olarak kutlanıyor. Kişinin bilişsel fonksiyonlarının azalmasına neden olan Alzheimer’ın günümüzde demansa en sık neden olan hastalık.

Alzheimer hastalığı nedir?

Halk arasında “bunama” olarak tanımlanan ve demans türlerinden biri olan Alzheimer, zaman içinde beyin hücrelerinin ölümüne bağlı olarak gelişen bir hastalık.

Yaşın ilerlemesiyle beraber beyin hücrelerinde yaşanan kayıp normal kabul edilse de Alzheimer’da oluşan hücre kaybının olması beklenenden çok daha hızlı ve fazlagerçekleşir.