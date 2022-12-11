Cildi yaşlandıran etkenler nelerdir? Kırışıklığı önlemek için ne yapılmalı?

Şeker ve Tuz

Aşırı şeker tüketimi cilt yaşlanmasına sebep oluyor.Fazla şeker ciltteki kolajen liflerine yapışıyor ve bu durumda da cilt esnekliğini kaybediyor.Esnekliğini kaybetmeye başlayan cilt zamanla sarkıyor.Ayrıca tuz tüketimi de ciltte fazla su tutulmasına neden oluyor ve göz altlarında şişkinlik oluşuyor.

Kötü Beslenme

Kötü ve sağlıksız beslenme cildinde hızlı yaşlanmasına yol açar. Tek yönlü beslenmek ihtiyaç olan tüm vitaminlerin yeteri kadar alınmasını engeller.Bu durumda da cilt olumsuz etkilenir.Dengeli ve sağlıklı beslenmek cildin genç ve parlak görünmesini sağlar.Sofranızda lifli gıdalara mutlaka yer açın.Sık sık taze sebze ve meyve tüketin.