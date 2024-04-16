Hayatınızın her anını etkiliyor... Neden yeterli uyku almalısınız?

Uykulu sürücüler yılda en az 100.000 otoyol kazasına neden olmakta. Direksiyon başında uyuklamak tek sorun değil. Dinlenme eksikliği, doktorların zihinsel performans olarak adlandırdığı bir düşüşe yol açabilir. Daha az motive, odaklanmış ve mutlu olursunuz. Ve net düşünemezsiniz. Bu sadece yol savaşçıları için geçerli değil. Bir çalışma, hastanelerin doktorlara uyumaları için daha fazla zaman vermeleri halinde hataları üçte bir oranında azaltabileceklerini gösterir.