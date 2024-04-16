Hayatınızın her anını etkiliyor... Neden yeterli uyku almalısınız?
Yetersiz uyku, hayatınızın her alanında ciddi etkilere yol açabilir. Uykunun önemi üzerine yapılan birçok araştırma, uyku eksikliğinin sağlığınızı nasıl olumsuz etkileyebileceğini açıkça gösteriyor. Uykunun sadece dinlenme değil, aynı zamanda öğrenme, hafıza, karar verme yeteneği ve hatta cilt sağlığı üzerindeki etkileri de göz ardı edilmemeli. Peki yeterli uyku almak hayatınıza nasıl etki eder? Sizler için derledik...
Odaklanamıyor musunuz? Uyumadığınız zaman bunu yapmak zordur. Ayrıca yeni şeyler öğrenmekte de zorlanacaksınız. Öğrendiğinizde de hatırlamak için biraz uykuya ihtiyacınız olacaktır. Doktorlar buna konsolidasyon diyor - uyku, anıları oluşturan beyin hücreleri arasındaki bağlantıları güçlendirir. Öğrenmenin kalıcı olmasını sağlayan şey bu.
Uykulu sürücüler yılda en az 100.000 otoyol kazasına neden olmakta. Direksiyon başında uyuklamak tek sorun değil. Dinlenme eksikliği, doktorların zihinsel performans olarak adlandırdığı bir düşüşe yol açabilir. Daha az motive, odaklanmış ve mutlu olursunuz. Ve net düşünemezsiniz. Bu sadece yol savaşçıları için geçerli değil. Bir çalışma, hastanelerin doktorlara uyumaları için daha fazla zaman vermeleri halinde hataları üçte bir oranında azaltabileceklerini gösterir.
Gecede 6 saatten az mı uyuyorsunuz? Kalp hastalığına yakalanma olasılığınız daha yüksektir. Doktorlar bunun nasıl işlediğinden emin değiller, ancak uykusuzluğun kan basıncını yükselttiğini, stresinizi artırdığını ve adrenalini yükselttiğini biliyorlar. Her biri kalbinize zarar verebilir.
Bu üçlü bir darbe. Eğer uyumadıysanız, bir şeyleri hatırlamanız daha zordur. Ayrıca uzun süreli hafızanızı güçlendiren beyin hücreleri arasında bağlar oluşturmak için de uykuya ihtiyacınız vardır. Son olarak, dinlenmediğiniz için zihniniz karmakarışıksa, hatırlamak istediğiniz şeyleri dosyalamanız daha da zorlaşır.
Fazla uyumadığınızda, özellikle de gecede 5 saatten az uyuyorsanız, vücudunuz ana yakıt kaynağı olan glikozu gerektiği kadar iyi kullanamaz. Bu da zamanla diyabete yakalanma olasılığınızı artırabilir.
Uykunuzu düzenli olarak kısa kestiğinizde cildiniz olması gerekenden önce kırışabilir ve sarkabilir. Bunun nedeni kısmen, yeterince uyumadığınızda vücudunuzun stres hormonu kortizol salgılar. Cildinizin pürüzsüz kalmasına yardımcı olan bir madde olan kolajeni parçalayabilir.
Gecede 6 saatten az uyursanız, daha fazla vücut yağına sahip olabilirsiniz. Bunu minimumda tutmak için yaklaşık 8 saate ihtiyacınız var. Daha az uyuduğunuzda vücudunuz çok fazla insülin üretir. Bu da kilo alımına yol açabilir. Ayrıca açlık hormonlarınızın dengesini bozabilir ve yüksek yağlı, yüksek şekerli yiyecekleri arzulamanıza neden olabilir.
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