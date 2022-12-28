Kış mevsiminde hangi besinleri tüketmeliyiz?
Sağlıklı beslenmenin en önemli kriterinden biri de mevsiminde yetişen meyve ve sebzeleri tüketmektir. Lezzeti gibi besin değerleri de fazla olur. Mevsiminde beslenerek doğa şartlarında yetişen meyve ve sebzelerden en fazla vitamin ve mineral alabilirsiniz.
Diyetisyen Rıdvan Arslan konu hakkında bilgiler verdi.
Bağışıklık güçlendirici seçenekler
Yediklerinizin sadece ruh halinizi ve uykunuzu değil, aynı zamanda bağışıklık sisteminizi de etkileyebilir.
“Bağışıklık sisteminize yardımcı olmak ve ruh halinizi yükseltmek için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri, C vitamini açısından yüksek yiyecekler eklemektir. Bunlar turunçgiller, portakal, mango, limon, kivi gibi yiyeceklerdir ancak brokolide ve dolmalık biber de son derece etkilidir. "
Kök sebzeler
Soğuk hava vurduğunda yerel ürünler bulmak zor olabilir. Ancak pancar, havuç ve şalgam gibi kök sebzeler soğuğa dayanabilir, bu nedenle yerel çiftçiler taze ürünler sağlayabilir ve siz de faydalarından yararlanabilirsiniz. Beta-karoten takviyesi için havuçları kızartın veya C ve A vitaminleri için şalgamları kaynatın.
Brokoli ve karnabahar
Grip aşısı olmanın ve düzenli olarak ellerinizi yıkamanın yanı sıra, bu turpgillerden sebzeler kış hastalıklarına karşı en iyi savunmanız olabilir. Brokoli ve karnabahar, gelişmiş bağışıklık fonksiyonu ile ilişkili olan C vitamini bakımından yüksektir. Taze versiyonlarını bulamıyorsanız endişelenmeyin - dondurulmuş brokoli ve karnabahar da aynı derecede besleyicidir.
D vitamini yönünden zengin besinler
D vitamini yönünden zengin besinler, kış aylarında menünüze eklemeyi düşündüğünüz bir numaralı besin öğesidir. Harika bir D vitamini kaynağının shitake mantarıdır. Diğer iyi seçenekler arasında somon, yumurta sarısı, güçlendirilmiş tahıllar, süt ve kırmızı et yer alır.
Yulaf ezmesi
Yulaf ezmesi son derece güzel bir kahvaltılıktır; Ayrıca kış aylarında gerekli olan besinleri de sağlar. Yulaf ezmesi, kalori, yağ, şeker veya tuz eklemeden tarçın, kakule ve hindistan cevizi gibi sıcak baharatlar eklenerek değiştirilebilir. Yulaf ezmesi çinko (uygun bağışıklık fonksiyonu için önemlidir) ve çözünür lif (kalp sağlığı ile ilişkili) bakımından yüksektir. Hazır yulaf ezmesi daha uygun olsa da biraz daha pahalıdır. Bütçede sağlıklı beslenmek için eski moda yulafları tercih edin.
Çorba
Çorba harika bir kış besinidir. Temel olarak tavuk suyu, sebze suyu veya su kullanan ve çok fazla sebze içeren çorba tarifleri denemeliyiz. Protein ve lif hem sindirimi yavaşlatarak hem de kan şekerini kontrol ederek iştahınızı azaltır, bu da açlığı kontrol etmeye ve ruh halini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Çorbanızı bir miktar tahıl için %100 tam tahıllı krakerlerle tüketebilirsiniz.
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