Kış mevsiminde hangi besinleri tüketmeliyiz?

Kök sebzeler

Soğuk hava vurduğunda yerel ürünler bulmak zor olabilir. Ancak pancar, havuç ve şalgam gibi kök sebzeler soğuğa dayanabilir, bu nedenle yerel çiftçiler taze ürünler sağlayabilir ve siz de faydalarından yararlanabilirsiniz. Beta-karoten takviyesi için havuçları kızartın veya C ve A vitaminleri için şalgamları kaynatın.

Brokoli ve karnabahar

Grip aşısı olmanın ve düzenli olarak ellerinizi yıkamanın yanı sıra, bu turpgillerden sebzeler kış hastalıklarına karşı en iyi savunmanız olabilir. Brokoli ve karnabahar, gelişmiş bağışıklık fonksiyonu ile ilişkili olan C vitamini bakımından yüksektir. Taze versiyonlarını bulamıyorsanız endişelenmeyin - dondurulmuş brokoli ve karnabahar da aynı derecede besleyicidir.