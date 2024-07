Yayınlanma: 03.07.2024 - 12:16

Güncelleme: 03.07.2024 - 12:16

Sıkıntılı bir regl dönemi geçiriyorsanız, bu süreci rahatlatacak birçok yöntem bulunmaktadır. Ilık bir duş almak, kasların gevşemesine yardımcı olabilir. Bazı basit yöntemler, regl dönemini daha rahat geçirmenizi sağlayabilir. Peki, bu dönemde krampları azaltmanın yolları nelerdir? İşte regl döneminde ağrılarınızı azaltmanın 5 yolu...

REGL DÖNEMİNDE AĞRILARINIZI AZALTMANIN 5 YOLU

1. Hareket edin:

Regl dönemine özel hazırlanmış yoga videolarından yararlanarak vücudunuzu esnetebilir ve rahatlayabilirsiniz. Bu sayede kaslarınız açılır ve esneme hareketleriyle regl kanamasının hızlanmasını sağlayarak rahatlayabilirsiniz. Eğer bu dönemde kendinizi fazla zorlamak istemiyorsanız, hafif yürüyüşler yapmayı tercih edebilirsiniz. Kısa ve hafif tempoda yapılan yürüyüşler, kalp atışınızı artırarak kan akışınızı düzenler. Ayrıca, ruh halini iyileştiren hormonların salgılanmasını teşvik ederek kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur.

2. Çikolata tüketin:

Regl döneminde azalan magnezyum miktarı tatlı isteğini artırabilir. Kalsiyumla birlikte tüketildiğinde sakinleştirici etkisi olan magnezyumu, yüksek kakao içeriğine sahip bir parça çikolatadan alabilirsiniz. Yanında ılık bir sütle birlikte tüketmek, hem lezzetli hem de rahatlatıcı bir seçenek olacaktır. Bu şekilde tatlı isteğinizi giderebilir ve vücudunuzu rahatlatabilirsiniz.

3. Doğru beslenin:

Regl döneminde vücutta azalan demir, magnezyum ve B6 vitaminlerini yerine koymak için yağsız kırmızı et, yumurta, tavuk ve balık tüketebilirsiniz. C vitamini, demir emilimini artırdığı için bu besinleri tüketirken yanında zengin C vitamini kaynakları olan 1 bardak taze sıkılmış portakal suyu, bol domates ve maydanoz tüketmek faydalı olacaktır. Bu şekilde, vücudunuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri alarak regl dönemini daha rahat geçirebilirsiniz.

4. Tuz kullanımını azaltın:

Regl döneminde vücutta sıvı toplanması ve ödem oluşumu daha fazla olabilir. Bu nedenle, tuz tüketimini mümkün olduğunca azaltarak bu şikâyetlerinizi minimuma indirebilirsiniz. Tuzun fazla tüketimi, vücutta su tutulmasına neden olarak şişkinlik ve rahatsızlık hissini artırabilir. Ayrıca, bol su içmek ve potasyum açısından zengin besinler tüketmek de ödemin azalmasına yardımcı olabilir. Sağlıklı beslenme ve tuz alımına dikkat ederek regl dönemini daha rahat geçirebilirsiniz.

5. Muz tüketin:

Yeterli miktarda alınan B6 vitamini sinir sisteminde olumlu etkiler yapar ve regl döneminde yaşanan gerginlik ve stresi azaltır. Bu dönemde beslenme rutininize balık, tavuk, soya ürünleri, brokoli, muz, havuç, yumurta, avokado, ıspanak ve tahılları eklemeyi unutmayın. Bu besinler, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlayarak daha rahat bir regl dönemi geçirmenize yardımcı olacaktır.