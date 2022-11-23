Sürekli esnemek ne anlama gelir? Neden sürekli esnenir? Esnemenin nedenleri nelerdir?

- Fizyolojik olarak uykusunu alamayan kişilerde,sabah uykudan yeni kalktığınız zaman, yatma saati gelmiş kişilerde esneme görülebilir, bunların dışında sürekli esneyen insanlar görmüşsünüzdür.Bu fizyolojik aşamanın ötesinde bir hastalık belirtisi olarak algılanabilir.

- Yeterli süre uyuduğu halde uykusunu alamayan ve sürekli esnemeye devam eden kişilerden uyku bozukluğunun belirtisi sürekli esnemektir.Sürekli esneme hali uyku bozukluğundan başka beyine oksijen gitmesini engelleyen uyku apnesi, kalp damar hastalığı gibi hastalıkların belirtisi ve göstergesidir.Bu kişiler en kısa zamanda hekime başvurmalı ve tedavi olmalıdır.

-Esnemek halk arasında bulaşıcı olarak bilinse de ardarda isteyen kişiler de bir takım psikolojik sorunlardan kalp rahatsızlıklarına kadar bir çok hastalığın belirtisi olarak yorumlanabilir.