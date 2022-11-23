Sürekli esnemek ne anlama gelir? Neden sürekli esnenir? Esnemenin nedenleri nelerdir?
Çevrenizde esneyen insanları görmüşsünüzdür, ilk andan normal olarak algılansa da devam eden sürekli esneme hali normal olarak karşılanmaz.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım,''Esnemek istemsiz gerçekleşen bir reflekstir, parasempatik sistemin aktif olduğunu, stresten uzak rahat ortamlarda vücudumuzun uyku öncesi hazırlık veya uykuya giriş belirtisi olarak algılanabilir.''dedi.
- Fizyolojik olarak uykusunu alamayan kişilerde,sabah uykudan yeni kalktığınız zaman, yatma saati gelmiş kişilerde esneme görülebilir, bunların dışında sürekli esneyen insanlar görmüşsünüzdür.Bu fizyolojik aşamanın ötesinde bir hastalık belirtisi olarak algılanabilir.
- Yeterli süre uyuduğu halde uykusunu alamayan ve sürekli esnemeye devam eden kişilerden uyku bozukluğunun belirtisi sürekli esnemektir.Sürekli esneme hali uyku bozukluğundan başka beyine oksijen gitmesini engelleyen uyku apnesi, kalp damar hastalığı gibi hastalıkların belirtisi ve göstergesidir.Bu kişiler en kısa zamanda hekime başvurmalı ve tedavi olmalıdır.
-Esnemek halk arasında bulaşıcı olarak bilinse de ardarda isteyen kişiler de bir takım psikolojik sorunlardan kalp rahatsızlıklarına kadar bir çok hastalığın belirtisi olarak yorumlanabilir.
Doç Dr. Yavuz Selim Yıldırım,''Normal bir insanın uyku esnasında ağızının kapalı, burundan nefes alıp vereceğini, burnu tıkanık olan kişilerin uyku esnasında ağızdan nefes almaya başladığı ve boğaz bölgesinin nefes yolunu kapatmasıyla nefeste kesilme sonucu uyku da solunum durması yani uyku apnesi oluşur.''diye belirtti.
Uyku esnasında nefeste kesilme olduğunda beyne ve kalbe oksijen gitmeyerek kalp krizi riskini artırır ve beynin uyku ihtiyacını karşılayamadığından sürekli uykuya eğilim olarak esneme hali refleks olarak ortaya çıkar.Yani uyku apnesinden dolayı yeterli uyuyamayan beyin (oksijen alamayan)sürekli uyumak istediğini vücudunuza gösterecek.
Sürekli esneyen kişiler öncelikle Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanına muayene olmalı, yapısal problemler varsa düzeltilmeli, yapısal problem yoksa uyku testi ile değerlendirilerek ayrıntılı teşhis konmal
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