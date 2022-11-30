Zencefilin yararları nelerdir?

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2022 Çarşamba, 12:46
<p>Asya'nın, Çin, Japonya ve Hindistan gibi daha sıcak bölgelerinde yetişen zencefil, günümüzde Orta Doğu'da da tıbbi ve gıda amaçlı olarak yetiştiriliyor. </p>

Asya'nın, Çin, Japonya ve Hindistan gibi daha sıcak bölgelerinde yetişen zencefil, günümüzde Orta Doğu'da da tıbbi ve gıda amaçlı olarak yetiştiriliyor. 

<h3>ZENCEFİLİN YARARLARI NELERDİR?</h3> <p>Beslenme Danışmanı Yasemin Özen İpek, zencefilin yararları konusunda bilgi verdi.</p> <p>Hazımsızlığa iyi gelmektedir. Ağrıları dindirir; Zencefilin yapısında gingerol adlı bir biyoaktif bileşik bulunur. Bu bileşik sayesinde zencefil, iltihabı azaltarak ağrı kesici etki gösterir. Bu etki özellikle taze zencefilde daha güçlüdür. Bir araştırmada taze zencefilin egzersiz sonrası yaşanan kas ağrılarını yaklaşık yüzde 25 oranında azalttığı ölçülmüştür. Zencefil tüketiminin kadınların adet ağrılarını azaltmada etkili olduğu da araştırmalarla tespit edilmiştir. </p>

ZENCEFİLİN YARARLARI NELERDİR?

Beslenme Danışmanı Yasemin Özen İpek, zencefilin yararları konusunda bilgi verdi.

Hazımsızlığa iyi gelmektedir. Ağrıları dindirir; Zencefilin yapısında gingerol adlı bir biyoaktif bileşik bulunur. Bu bileşik sayesinde zencefil, iltihabı azaltarak ağrı kesici etki gösterir. Bu etki özellikle taze zencefilde daha güçlüdür. Bir araştırmada taze zencefilin egzersiz sonrası yaşanan kas ağrılarını yaklaşık yüzde 25 oranında azalttığı ölçülmüştür. Zencefil tüketiminin kadınların adet ağrılarını azaltmada etkili olduğu da araştırmalarla tespit edilmiştir. 

<p>Zencefilin güçlü antioksidan etkisi stresi azaltmada etkilidir. Stres ise vücuttaki toksik maddeler olan serbest radikallerin birikimini artırır. Serbest radikaller, kanser dahil olmak üzere birçok rahatsızlığa neden olabilir. Zencefil tüketimi vücudun serbest radikallerden kurtulmasına katkıda bulunarak kansere yakalanma ihtimalini azaltabilir. 2013 yılında yapılan bir araştırma ile kolorektal kanser riski taşıyan kişilere düzenli olarak zencefil verildi ve bu sürecin ardından deneklerin kolorektal yapısındaki olumsuzlukların azaldığı görüldü. Zencefilin yararlı etkilerinin yine yapısında bulunan gingerolden kaynaklandığı öngörülmektedir. Kolorektal kanserlerin dışında zencefilin mide-bağırsak, meme ve yumurtalık kanserlerinde de etkili olduğu düşünülmektedir. Kanser hastalarının zencefil tüketmeden önce hekimlerine danışmaları önerilir. </p>

Zencefilin güçlü antioksidan etkisi stresi azaltmada etkilidir. Stres ise vücuttaki toksik maddeler olan serbest radikallerin birikimini artırır. Serbest radikaller, kanser dahil olmak üzere birçok rahatsızlığa neden olabilir. Zencefil tüketimi vücudun serbest radikallerden kurtulmasına katkıda bulunarak kansere yakalanma ihtimalini azaltabilir. 2013 yılında yapılan bir araştırma ile kolorektal kanser riski taşıyan kişilere düzenli olarak zencefil verildi ve bu sürecin ardından deneklerin kolorektal yapısındaki olumsuzlukların azaldığı görüldü. Zencefilin yararlı etkilerinin yine yapısında bulunan gingerolden kaynaklandığı öngörülmektedir. Kolorektal kanserlerin dışında zencefilin mide-bağırsak, meme ve yumurtalık kanserlerinde de etkili olduğu düşünülmektedir. Kanser hastalarının zencefil tüketmeden önce hekimlerine danışmaları önerilir. 

<h3>KIŞ AYLARININ ŞİFASI ALTIN SÜT  </h3> <p>*1 bardak bitkisel süt (badem – Hindistan – soya)  </p> <p>*1 çay kaşığı zerdeçal  </p> <p>*1 çay kaşığı zencefil  </p> <p>*1 çay kaşığı tarçın  </p> <p>Tüm baharatları süt içine katıp bir taşım kaynatıp afiyetle tüketebilirsiniz.  </p>

KIŞ AYLARININ ŞİFASI ALTIN SÜT  

*1 bardak bitkisel süt (badem – Hindistan – soya)  

*1 çay kaşığı zerdeçal  

*1 çay kaşığı zencefil  

*1 çay kaşığı tarçın  

Tüm baharatları süt içine katıp bir taşım kaynatıp afiyetle tüketebilirsiniz.  

Zencefil süt bağışıklık altın süt

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